Antonella Clerici sulla neve con Maelle, le parole di speranza e la voglia di distrarsi

Antonella Clerici adora il freddo, la neve, adora sciare e per una persona un po’ pigra come lei vale la pena approfittare per fare attività fisica e allo stesso tempo divertirsi. Non è un periodo semplice, già in trasmissione Antonella Clerici con grande professionalità cerca di portare serenità e buon umore nelle case degli italiani, lo fa da due anni, continua a farlo anche adesso, ma anche lei ha bisogno di carica, di energia. Un fine settimana sulla neve è l’ideale e questa volta c’è anche Maelle che scia ma sembra non avere molta voglia. Antonella Clerici ride di gusto, bellissima e in gran forma nella sua tuta da sci ma sua figlia non sembra molto convinta. Maelle ha da poco festeggiato il compleanno, ha compiuto 13 anni, inizia tutta la fase adolescenziale e non è mai semplice, come conferma Antonella.

Antonella Clerici: “Il sole sorge sempre per tutti”

E’ con questa frase che ieri Antonella Clerici ha iniziato la puntata del venerdì di E’ sempre mezzogiorno, con la triste consapevolezza di un secondo giorno di guerra.

“Il sole sorge sempre per tutti iniziamo con queste parole di speranza facendo un minimo di meditazione, ci troviamo a rispondere un po’ come è stato ai tempi dell’inizio della pandemia. Oggi saremo un po’ meno allegri del solito ma è giusto andare avanti con la speranza che questa brutta follia duri il meno possibile. Noi cerchiamo di sollevarvi un po’ da queste brutte preoccupazioni che sono le vostre e anche le nostre”.

Sciare libera la mente, fare sport libera la mente e trascorrere delle ore piacevoli non può che fare bene. Sorride felice Antonella Clerici, non è necessario pensare sempre agli eventi brutti che ci circondano da troppo tempo. Poi un’altra brutta notizia, la morte dello chef Fabio Picchi, un addio doloroso.