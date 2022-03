Festa di compleanno indimenticabile per Bebe Vio con la spensieratezza di sempre

Bebe Vio come sempre ha qualcosa da insegnarci e lo fa anche nel giorno del suo compleanno. 25 anni per Bebe Vio e una festa con gli amici e con le persone a cui è da sempre più legata. Un compleanno vissuto tra scherzi e risate, brindisi e foto con cui ridere e divertirsi, ancora. La vita va avanti e nessuno più della campionessa di scherma sa cosa significhi andare avanti nonostante tutto. Una festa indimenticabile per la campionessa paralimpica di scherma perché arriva dopo due anni difficilissimi per tutti ma per lei non è mai stato semplice. Ha solo 25 anni ma così tanta esperienza e forza da potere zittire tutti, anche in questo periodo. La spensieratezza che mostra le appartiene da sempre, da quando ha mosso i primi passi per reagire alla malattia e a tutto quello che le era stato tolto. Per il resto c’è tutto il tempo per aiutare gli altri e Bebe lo fa da sempre.

La festa di compleanno di Bebe Vio

Nelle foto della sua festa ci sono gli esempi di come la vita andrebbe vissuta da tutti. Calici alzati, risate, un divertimento semplice e le pose buffe per ricordare questa festa. Tra gli amici che hanno partecipato, ospiti al party della Vio, c’è anche Martin Castrogiovanni. Tra loro c’è un’amicizia speciale che dura già da anni. Non poteva mancare Maria Sole Vio, la sorella della festeggiata; sono legatissime e si vede.

Per lei nessuna torta di compleanno classica ma i bicchierini colorati che formano il numero 25. Così il brindisi c’è stato per tutti, hanno davvero partecipato tutti proseguendo poi con le risate. C’è tutto il tempo per pensare al resto, ci sono tanti modi per aiutare gli altri e Bebe Vio anche senza dire nulla continua ad essere sempre un grande esempio per tutti.