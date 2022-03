Il drammatico racconto di Sophie Codegoni a Verissimo: “Ho visto mia madre che stava morendo, non respirava”

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi, 20 marzo 2022, c’è stata anche Sophie Codegoni che, prima di parlare della sua storia con Alessandro Basciano che va a gonfie vele, ha raccontato una parte del suo passato. Chi ha seguito l’avventura di Sophie nella casa del Grande Fratello VIP, e ancora prima a Uomini e Donne, sa che nel passato della bella milanese, ci sono anche momenti difficili, pieni di dolore. In particolare, la Codegoni, ha dovuto affrontare insieme a sua madre, un periodo buio, a causa di un uomo violento entrato nella loro vita. Dopo aver divorziato dal padre di Sophie, la mamma della ragazza, aveva avuto una seconda relazione importante, durata anni, con il papà del suo fratellino. Poi la relazione era terminata e nella vita di Sophie e di sua madre, è entrato un uomo che ha cambiato tutto. La Codegoni spiega alla Toffanin che ha affrontato un periodo complicatissimo perchè si sentiva in colpa, incapace di difendere sua madre dalla persona violenta che viveva insieme a loro.

Il racconto di Sophie Codegoni a Verissimo

Durante i sei mesi nella casa del Grande Fratello VIP 6, più di una volta Sophie ha spiegato di non riuscire a fidarsi fino in fondo degli uomini, proprio a causa di questo momento complicato vissuto. E oggi nel salotto di Silvia Toffanin ha spiegato: “Lui ha creato tutte le mie fragilità e paura. Mi sono sentita in colpa per mesi e mesi. Ero lì e non riuscivo a difenderla. Ho visto mia madre che stava morendo, non respirava più ed è arrivata l’ambulanza. “

La Codegoni, nello studio di Canale 5 ha poi spiegato: “A me lui non è mai piaciuto. Non sono riuscita ad aiutarla… quando ci ho provato ho preso le botte anch’io e pensavo fosse colpa mia, lui mi diceva questo. Questa persona è stata denunciata e mi auguro che prima o poi avremo delle risposte.“

A causa di quanto successo, Sophie ha cambiato anche il suo atteggiamento nei confronti degli uomini, iniziando a diffidare. E conclude: “Questa cosa mi ha fermata con l’altro sesso, convinta che tutti gli uomini fossero così ma non è assolutamente vero. “