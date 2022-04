Matano e Rita Dalla Chiesa a cena da Mara Venier, lei cucina e loro portano via gli avanzi

Mara Venier possiede una carica di energia pazzesca: ieri sera dopo Domenica In erano ancora una volta tutti a cena a casa sua. Mara Venier adora cucinare per gli amici e postare sui social un pezzetto delle sue serate in allegria. Ieri sera ospiti a casa della conduttrice anche Rita Dalla Chiesa e Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta è quasi sempre presente, Rita Dalla Chiesa non la vedeva da tempo. Gran festa nell’incontrarsi e soprattutto quando hanno notato cosa aveva preparato la Venier per la cena. Le mozzarelle non mancano mai e non mancano nemmeno i cavalli di battaglia di Mara. Anche ieri sera pasta al forno preparata al momento, cotolette in frittura e carciofi ripieni, tantissimi carciofi. Un vero peccato che Mara Venier non sveli le sue ricette, magari da casa sua potrebbe regalarci un programma che farebbe il pieno di ascolti. Piatti golosi e amici, il pubblico impazzirebbe. Ma chi ha portato via gli avanzi di ieri sera?

Mara Venier si mette a dieta

Ha promesso che da oggi è a dieta, quindi ieri sera aveva bisogno di liberarsi di tutti gli avanzi per non avere tentazioni. E’ Paolo Marcati, il caro amico costumista, che ha portato via tutto, dai carciofi ripieni alla pasta al forno, chiedendo se era possibile congelare qualcosa.

Grandi risate in una serata semplice e perfetta come tante altre di domenica. I follower della Venier attendono la domenica sera per scoprire cosa cucina Mara e chi ha invitato. La sua semplicità passa dallo studio televisivo allo schermo; a casa è sempre la stessa, solo senza trucco e spesso scalza, con i jeans o in tutta. Chissà se riuscirà davvero a mettersi a dieta, magari solo durante la settimana, la domenica sarebbe troppo complicato rinunciare alle sue cene piene di buon umore.