Una Domenica IN perfetta per Mara Venier che stritola la concorrenza: dolcissimo l’omaggio a Mollica

E’ stata una puntata davvero molto piacevole quella di Domenica In andata in onda il 3 aprile 2022 e il pubblico di Rai 1 ha gradito, premiando con ascolti pazzeschi il programma di Mara Venier. Siamo ormai nel mese di aprile e tutti i programmi in palinsesto subiscono delle perdite di ascolti, anche importanti, il classico calo di primavera. Per il momento però Domenica In sembra esserne immune e va avanti, soprattutto con i dati di ascolto della prima parte, che sono davvero significativi. Anche il 3 aprile infatti, Mara Venier ha superato i 3 milioni di spettatori, informando prima e intrattenendo dopo. La puntata è stata caratterizzata da un lungo spazio in cui la Venier ha ospitato Vincenzo Mollica e alcuni amici che hanno fatto parte della vita e della carriera del giornalista di Rai 1. Tanti omaggi, chiamate in diretta, come quella di Fiorello e tantissime emozioni. Vincenzo Mollica ha regalato attimi davvero unici, che resteranno nella storia della tv anche in questa puntata di Domenica In, raccontando aneddoti che solo un grande professionista come lui, che ha realizzato alcune delle più belle interviste di sempre, poteva raccontare al pubblico di Domenica In che ha apprezzato tantissimo.

Capitolo concorrenza: nulla da fare per Canale 5. La programmazione della domenica è un disastro soprattutto nella prima parte, floppa Scene da un matrimonio ( incomprensibile il fatto che si sia scelto di fare altre puntate del programma). E Verissimo senza traino, non brilla, anzi.

Vediamo adesso i numeri.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati del 3 aprile 2022

Domenica In è stato seguito nella prima parte ( dalle 14.10-14.56) da 3.037.000 di spettatori con quasi il 19 % di share, per la precisione il 18,8. Il programma vola al 19 % di share nella seconda parte visto da una media di 2.858.000. Gli ultimi 20 minuti con i saluti di Mara Venier fanno una media di 2,30 milioni superando il 16 % di share.

Su Canale 5 pomeriggio della domenica da dimenticare. Scene da un matrimonio in onda dalle 14.26 alle 15.55 si porta a casa il 10.4% con una media di 1.626.000. A seguire Una vita in onda dalle 16 alle 16.31 si ferma al 9.2% con 1.362.000 ( praticamente la metà degli ascolti che fa durante la settimana). Si chiude con Verissimo che nella prima parte, dalle 16.31 alle 16.51 si porta all’11.5% poi tenta la risalita passando da 1.681.000 al 16.1% con 2.319.000 spettatori nella seconda parte.