Clarissa Selassiè confessa di essere molto preoccupata per Lulù: “Sta male”

Se c’è una cosa su cui possiamo davvero credere è che Lulù Selassiè si fosse presa una bella cotta per Manuel Bortuzzo. Probabilmente si è anche innamorata, perchè il suo era un sentimento puro. Quanto si sia illusa di essere corrisposta, questo purtroppo, lo capirà solo nel tempo quando forse si renderà anche conto di aver idealizzato la persona che aveva al suo fianco, fin troppo. Nelle storie d’amore del resto, non sbaglia mai una sola persona, si sbaglia sempre in due perchè è chiaro, Lulù ha visto cose che non esistevano, ha pensato che questa fosse la grande favola d’amore ma non lo era. Oggi sta male, è comprensibile. E come spiega Clarissa, sua sorella, sta vivendo un momento complicato, è umano.

Lo sfogo di Clarissa Selassiè sui social: preoccupata per Lulù

Sfogandosi ieri sui social, la Selassiè ha raccontato: “Oggi sto un po’ così. Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Penso tanto a tante cose e ho molti pensieri. “

E poi: “Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono. Mi sono davvero alzata pensierosa.”

La principessa ha spiegato che purtroppo, questa è solo l’ennesima delusione sentimentale: “C’è da dire che non è nulla di nuovo per noi sorelle. Perché questa non è proprio la prima volta che succede diciamo. Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia. Quasi tutti davvero ci hanno usato a livello sentimentale.” Clarissa ha spiegato che lei e le sue sorelle sono molto felici perchè stanno portando avanti dei progetti di lavoro, con qualcosa di importante che partirà da giugno ma allo stesso tempo ha chiesto ai fan di dare affetto e amore a Lulù che in questo momento, ne ha davvero tanto bisogno.