Festa a casa di Simona Ventura ma dalla finestra entra un pipistrello

Una festa in famiglia ieri a casa di Simona Ventura per festeggiare il più piccolo, Enea, il figlio di Sara Ventura. Le due sorelle sono molto legate e i cugini sono cresciuti insieme anche se Enea ha solo 9 anni e i figli di Simona Ventura sono ben più grandi. Tra le foto pubblicate per fare gli auguri al nipotino tanti scatti dolcissimi di Simona ed Enea ma anche gli scatti con la famiglia al completo, con i nonni, i figli e ovviamente le due sorelle Ventura e Giovanni Terzi. Carinissima anche la foto di Simona e Giovanni con Enea al mare quando era più piccolo, poi le foto con i cugini e ancora immagini di coccole al più piccolo della famiglia.

Simona e Sara Ventura festeggiano il compleanno di Enea

“Enea compie 9 anni!!! ‘Ohana’ significa ‘famiglia’. Nessuno di noi rimarrà mai indietro. Auguri al mio nipotino Enea!!! Cresci forte e in fretta!!” sono gli auguri della conduttrice al suo dolce Enea.

Ieri sera poi due torte per il piccolo festeggiato e mentre tutti cantavano la più tradizionale delle canzoni di auguri in casa è entrato un pipistrello. Dalla finestra aperta un un ospite per niente desiderato. Hanno spento le luci ma il pipistrello non aveva alcuna intenzione di andare via. Urla e risate e ovviamente un video da mostrare sui social e Simone Ventura che divertita racconta: “Ecco come il compleanno del piccolo Enea ha avuto un epilogo drammatico con l’arrivo di un pipistrello che era più spaventato di noi”. Sono immagini che fanno sorridere mentre c’è chi cerca di trovare il modo per fare uscire il pipistrello, chi scappa e chi si diverte a guardare le acrobazie dell’animaletto e di chi scappa. Come avranno concluso la serata?

Unico assente Niccolò Bettarini ma giustificato dalla mamma, presenti tutti gli altri perché come sempre per Simona Ventura niente è più importante della famiglia.