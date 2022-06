Antonella Clerici è già in vacanza al mare con Maelle e Simba

Guardando l’ultima foto pubblicata da Antonella Clerici su Instagram per un attimo sembra uno scatto del passato, la conduttrice con il suo Oliver. E’ invece lo scatto di poche ore fa, la foto al mare di Antonella Clerici con Simba, il cane di Maelle. La Clerici è già al mare, nell’adorata Portofino, una prima vacanza subito dopo la chiusura della seconda edizione del suo fortunatissimo programma del mezzogiorno. C’è voglia di libertà, di vacanze, di relax, ce l’hanno tutti in questa prima estate in cui si torna a respirare. Ieri ha salutato il suo pubblico con la consueta allegria, niente lacrime, solo sorrisi, è così che ha ideato E’ sempre mezzogiorno. Le mancheranno i suoi telespettatori ma c’è già la data del ritorno, il 12 settembre, questa la prima puntata della terza edizione.

Vacanze in totale relax per Antonella Clerici

Chiusi la cucina e il bosco di E’ sempre mezzogiorno Antonella era già pronta per Portofino con la figlia Maelle e il cane, il labrador che ricorda così tanto il cucciolone che la conduttrice ha avuto accanto per tanti anni. Di certo presto Vittorio Garrone li raggiungerà a Portofino; di certo andranno anche nella loro amata Normandia e se ci sarà qualche altro viaggio Antonella Clerici farà partecipi anche i follower.

Per due anni come tutti è rimasta a casa, non ha fatto molto, quando tutti potevano spostarsi e viaggiare l’ha fatto anche lei, altrimenti ha dato il buon esempio, ha rispettato non solo le regole e il buon senso ma soprattutto il suo pubblico.

E’ sempre mezzogiorno lascia il posto a Camper, ad un’altra squadra pronta a fare compagnia ai telespettatori del mezzogiorno, c’è bisogno di riposo per chi ha dato tanto, ogni giorno. Non è semplice sorridere e portare spensieratezza agli altri, ma è diventato questo il vero lavoro di Antonella Clerici.