Adriana Volpe in vacanza in Basilicata torna bambina al Parco delle Stelle

Adriana Volpe ha da poco festeggiato il suo compleanno, 49 anni, questo fine settimana ha scelto di trascorrerlo in pieno relax e divertimento ma niente mondanità. Una breve vacanza in Basilicata e Adriana Volpe aveva promesso ai suoi follower che avrebbe mostrato cosa c’era da fare. Immersa nella natura già sapeva che al parco delle Stelle di Trecchina si sarebbe divertita come una bambina e come forse non faceva da tempo. Un giro sulle montagne russe, poi altre attrazioni che l’hanno fatta urlare per scaricare tutta l’adrenalina fino a farla ridere insieme agli altri del suo gruppo. Adriana Volpe le ha provate tutte, dalla discesa mozzafiato con curve, dossi e paraboliche al Big Bang e poi ancora una discesa a tutta velocità.

Il fine settimana di Adriana Volpe

“Che fate di bello in questo weekend? Io sono in Basilicata per una piccola vacanza a contatto con la natura…prometto che sulle storie vi farò vedere ogni singolo momento che ho organizzato. Dalla gita di domani al parco delle stelle e poi lunedì farò river trekking nel fiume Noce” ha scritto ieri e ha mantenuto la promessa, continua a mostrare il suo divertimento in Basilicata.

Il 31 maggio ha festeggiato il suo compleanno con un piccolo party a cui hanno partecipato un po’ di amiche vip e soprattutto sua figlia. Un pomeriggio speciale per la conduttrice che per l’occasione ha scelto un tailleur pantalone rosso fuoco e ha poi ringraziato: “Grazie a tutti voi che avete reso speciale il giorno del mio compleanno. A chi mi ha fatto gli auguri a mezzanotte in punto, a chi mi ha scritto, a chi mi ha sorpreso con un pensiero, anche se lontani sempre vicini, a chi ieri si è ricordato di me e mi ha reso felice. E ringrazio tutti Voi che mi seguite con tanto affetto e rendete ogni giorno speciale con i vostri commenti e messaggi. Immensamente GRAZIE”.

Angela Melillo, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Fabiola Sciabbarrasi, alcune delle amiche presenti ma soprattutto la sua dolcissima Gisele che ha 10 anni ed è nata dal legame con il suo ex, dal matrimonio con Roberto Parli.