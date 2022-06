Arisa è bellissima: merito dei ritocchini?

Finalmente Arisa si piace, si vede bellissima e lo è davvero. Forse è merito dei ritocchini ma la cantante è davvero in gran forma, la sua trasformazione è avvenuta un po’ alla volta e lei ha sempre mostrato cosa stava accadendo. Le extension le portano un po’ tutte, forse una punturina o anche più al naso per renderlo un nasino, forse un’altra gonfiatina alle labbra, il make up giusto, la dieta e l’allenamento che hanno prodotto i loro effetti ed ecco la nuova Arisa. La cantante che negli ultimi mesi abbiamo visto sempre più spesso in tv non si nasconde, condivide la pagina Instagram del chirurgo estetico a cui si affida, magari potrebbe servire a qualcuno.

Arisa finalmente si piace

Nel recente passato di Arisa c’è stata qualche foto poco apprezzata dai suoi veri fan che gradivano più la sua voce che i suoi selfie. Qualche estate fa ha anche mostrato i difetti che hanno quasi tutte le donne in spiaggia, dalla cellulite ai rotolini della pancetta, il seno che non sta fermo nel bikini. Bisogna accettarsi e piacersi ma poi scatta qualcosa e se per stare bene con se stessi e piacersi davvero c’è da fare qualcosina, alzarsi dalla sedia e correre in palestra o dal medico per qualche ritocchino ben venga.

Non tutti apprezzano la trasformazione della cantante lucana ma poco importa, è fondamentale piacere a se stessi. Arisa ha più volte raccontato perché si nascondeva dietro la frangetta e gli occhiali da vista enormi, perché il suo imbarazzo per un corpo che l’ha fatta diventare grande troppo presto. Con o senza l’amore di Vito Coppola è bellissima, per qualcuno ha esagerato con le labbra troppo gonfie, altri invece notano solo che lei è serena e felice e non vedono l’ora di vederla sul palco con la sua straordinaria voce.