Elisa Isoardi balla in spiaggia sulle notte dell’ultima hit di Fedez

Elisa Isoardi balla da sola, nessun amore accanto a lei se non il suo dolcissimo cagnolino Zen. La conduttrice è in spiaggia, il cellulare in mano e sulle note dell’ultima canzone di Fedez si scatena. Un balletto imperdibile mentre canticchia le parole “La vita senza amore dimmi tu che vita è… Da soli siam tutti e nessuno”. Ballando con le Stelle e Raimondo Todaro le hanno regalato i passi di danza che non dimentica più e così Elisa Isoardi si muove in modo perfetto ascoltando la canzone che ci accompagnerà per tutta l’estate. E’ davvero da sola in spiaggia, nessun fidanzato? Camicia bianca abbottonata sopra il bikini, occhiali scuri e tanta voglia di divertirsi.

Elisa Isoardi da sola ma non del tutto al mare

Pubblica tutto sul suo profilo social ma Elisa Isoardi al mare non è andata da sola, è con una cara amica, un’autrice che tante volte abbiamo visto a La prova del cuoco; il loro legame è rimasto ben saldo. Monica ed Elisa sono spesso insieme, chissà magari prima o poi saranno di nuovo insieme in un altro programma tv.

Elisa si diverte ballando tra gli ombrelloni chiusi, un calcio all’acqua, si scatena sulla sabbia dopo una giornata in pieno relax. Bellissima ma la sua dolce vita qual è?

Cita le parole della canzone di Fedez,ci sono l’amicizia e il suo cagnolino ma nessun compagno all’orizzonte. Forse al momento non c’è nemmeno un nuovo programma per lei. Chissà magari con il prossimo palinsesto vedremo anche il suo nome tra vecchi e nuovi conduttori tv. Intanto, continua a cucinare a casa e sui social, sempre sorridente. Sembra che in autunno davvero ci saranno per lei nuovi progetti da realizzare, evidentemente in tv. Siamo curiosi ma intanto ci divertiamo con la Isoardi a cantare e ballare sulla spiaggia “La vita senza amore dimmi tu che via è…”.