Il papà di Elettra Lamborghini confida di averla ostacolata nella sua carriera musicale

Anche quest’anno si ballerà per tutta l’estate sulle note di un nuovo brano di Elettra Lamborghini. L’ascolteremo preso in radio con la sua Caramello, insieme a Rocco Hunt. E proprio della sua carriera musicale, il papà di Elettra, ha parlato in una recente intervista per la rivista F, spiegando i motivi per i quali tutta la famiglia non pensava che la ragazza, potesse avere una carriera musicale di successo. Papà Tonino ha spiegato: “In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni. Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva. Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare. “

La confessione del papà di Elettra Lamborghini

Il papà di Elettra ricorda come è stato avere a che fare con lei in un determinato periodo della sua vita, e spiega nella sua intervista per F: “Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager. Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci sono riusciti”. Ed effettivamente poi Elettra il suo percorso lo ha iniziato ed è andata avanti nel migliore dei modi, con soddisfazioni lavorative ma non solo, ha anche trovato il suo grande amore.

Oggi però il papà di Elettra Lamborghini non può che ammettere che sua figlia ci aveva visto lungo e spiega: “Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me. È stata brava, ha avuto ragione lei”. E per fortuna che Elettra è andata avanti per la sua strada altrimenti i suoi fan oggi non potrebbero seguire e gioire con lei di tutti i successi che sta raggiungendo.