Asia Argento pulita da un anno si sente una sopravvissuta: dopo aver toccato il fondo, oggi sta bene

Qualche giorno fa Asia Argento aveva raccontato del suo percorso verso una vita senza vizi e non solo. Oggi prova a ripercorrere le tappe che l’hanno portata a “ripulirsi” dopo anni di eccessi. Racconta tutto in una lunga intervista per la rivista Oggi e spiega anche come, è riuscita a dare una svolta alla sua vita e a cambiare decisamente rotta. Oggi a 46 anni è finalmente serena e deve molto anche alla sua vicina di casa, l’attrice Maria Amelia Monti. Ne parla per la prima volta nella sua intervista per Oggi. Inizia con queste parole il suo racconto: “Negli ultimi 5 anni, dal 2017, mi è capitato di tutto e tutto ho messo in piazza, anche solo per campare. Mi ero convinta di essere sfortunata, di avere il malocchio. Ho pure consultato una maga. E invece il minimo comune denominatore tra tutto quello che succedeva ero io. Ero io che non cambiavo, come poteva farlo il resto?” ha raccontato Asia Argento nella sua intervista per Oggi.

Non si può certo dire che gli ultimi anni per Asia Argento siano stati semplici: la denuncia delle violenze subite; il suicidio del suo compagno e poi i problemi di salute, persino un infortunio durante Pechino Express che le ha impedito di continuare il gioco insieme a una delle sue migliori amiche, Vera Gemma. E poi l’aggravarsi delle condizioni di salute di sua madre, l’ischemia. Tante altre delusioni e si arriva al 2020.

La confessione di Asia Argento

Tra Asia e sua madre i rapporti sono stati sempre molto complicati ma quando la donna è stata male, è arrivato il crollo: “Quando ha avuto l’ischemia, sono ricaduta in una depressione di cui avevo sofferto in altri momenti della mia vita. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, uscivo di casa solo per portarle vestiti. “

E poi: “Quando è andata via, ho iniziato a star peggio. Bevevo molto. Fin da piccola, ho riempito i vuoti con le dipendenze, è nella mia natura. Lì per lì, alcol e droghe spengono il rumore che hai in testa. Come tutte le malattie, le dipendenze sono progressive e mortali. Ho lasciato che distruggessero la mia vita. Quando avevo 28 anni ho preso coscienza del problema. Ma smettere è difficile”. Un racconto molto forte quello di Asia, che apre il suo cuore. Negli anni, Asia ha più volte smesso e poi ricominciato. In particolare nel 2018, accanto al suo ex compagno, che beveva. Racconta: “Ho sentito di aver toccato il fondo. Allora ho accettato l’invito di Maria Amelia Monti, mia vicina di casa, a fare meditazione buddhista con lei. E ho ricominciato a sorridere. Ho studiato questa forma di buddhismo in cui ciascuno deve porsi obiettivi, elaborare un ordine da offrire alla propria vita. “

E ancora: “Poco dopo, ho incontrato un amico che mi ha portato con lui agli Alcolisti Anonimi. Ci si salva da soli, ma bisogna essere in grado di vedere le mani che ti vengono tese. Io le ho viste, e il desiderio di bere si è spento”. Da un anno non ha più bisogno di avere un bicchiere in mano per proteggersi e sentirsi protetta. Ha spezzato le catene, anche quelle del rapporto complicato con sua madre. Anche lei era un’alcolista e anche per questo per Asia, è stato più complicato trovare il modo di smettere.

Ma oggi tutto è diverso. L’attrice e regista spiega: “Ho elaborato il mio ‘protocollo della serenità’. Una routine. Medito la mattina, per focalizzare le energie sugli obiettivi della giornata, e la sera, per ringraziare. Oggi mi dicono che sono solare. Io che per tutti ero la “maledetta”. Essere dipinta così mi permetteva di nascondere quanto fossi fragile. Ma ho sempre saputo che c’era questa luce in me, solo non sapevo come farla uscire. O non ero pronta”. E ‘ anche consapevole di esser stata, in fondo, fortunata. Perchè a causa delle sue dipendenze, come è successo a molti suoi amici, avrebbe potuto perdere la vita. Racconta anche di essere sopravvissuta ai pensieri suicidari che arrivano quando bevi troppo, come è successo proprio al suo ex compagno.

Nella sua intervista per la rivista Oggi aggiunge: “Sono felice di essere qui, di aver capito di non essere debole. Ho sviluppato presto un istinto di sopravvivenza, nato quando mia madre mi picchiava, e ho capito che avrei dovuto proteggermi da sola, come un animaletto perso nella città, perché venivo cacciata e buttata in mezzo a una strada a 9 anni.”