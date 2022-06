Belen: addio al nubilato con le amiche ma con un piccolo incidente

Dopo il fine settimana con Stefano De Martino e i suoi figli Belen si sta godendo un addio al nubilato con le amiche o almeno così sembra. Non è lei che sposa di nuovo Stefano ma il matrimonio in arrivo è di una delle sue amiche più care. Belen Rodriguez è partita in auto con Cecilia, con l’amica di sempre Patrizia Griffini, con la collaboratrice più fidata Antonia Achille, la sua truccatrice che definisce la migliore tra tutte, Martina Menegon e la sposa. Sono arrivate a destinazione e si scopre che hanno scelto Villa Musa sul Lago di Como, un vero sogno. E’ tutto tra le stories di Belen e le sue amiche ma tra un aperitivo e un ballo in piscina c’è anche un piccolo incidente. E’ Martina a mostrare il piede con il ghiaccio: “Grazie Belen per essermi passata sopra il piede con la ruota della macchina. Per fortuna ne ho due. Iniziamo bene…”. La più entusiasta di tutte è la Griffini, mostra tanti angoli della meravigliosa villa, della vacanza super lusso di Belen e le sue amiche.

Cecilia Rodriguez è la più scatenata

E’ la sorella di Belen che non perde un attimo di divertimento. Ha salutato Ignazio Moser e i loro due cani ed è partita per la breve vacanza. E’ un addio al nubilato o un’occasione per divertirsi tra amiche, in ogni caso è tutto un vero spettacolo, dalla piscina ad ogni angolo della villa. Ovviamente c’è spazio per qualche scatto da influencer. Cecilia e Belen Rodriguez indossano abitini Shein e bikini Me Fui, entrambe consigliano l’abbigliamento scelto dalla più piccola delle sorelle.

Una cena golosa e molto abbondante, calici di ottimo vino e tante risate per le amiche. Antonia Achille e Cecilia Rodriguez non vedono l’ora di andare a dormire. Di certo domani mostreranno la loro giornata perfetta di meritato relax e amicizia. Chissà se scopriremo che davvero una di loro sta festeggiando l’addio al nubilato.