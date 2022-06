Belen lancia i vestiti che tolgono una taglia: contengono un bustino

Belen Rodriguez non si ferma mai, ha appena annunciato la prossima uscita di un nuovo brand che promette vestiti che tolgono una taglia. Sono vestiti a fiori, freschi e leggeri come quelli che spesso indossa a lei ma il nuovo brand li propone con all’interno un bustino. In questo modo le donne che lo desiderano potranno apparire in un attimo con una taglia in meno. E’ l’annuncio di Belen al Tgcom 24, è la nuova collaborazione con i fratelli Cecilia e Jeremias. Sono sempre loro tre insieme perché dopo la coppia Cecilia e Belen Rodriguez per i costumi Me Fui anche il più piccolo della famiglia si è aggiunto e da Hinnominate in poi sembrano tirare fuori tutti insieme nuove idee.

Belen Rodriguez promette vestiti che fanno apparire più magre

“Esco tra poco con un altro brand. Sono vestiti di quelli freschi e floreali che uso spesso anche io, un po’ sudamericani. Sono vestiti belli perché contengono un bustino all’interno che toglie una taglia”.

Belen anticipa anche il nome scelto: “Si chiamerà Mar de Margaritas, in onore di una canzone che ha scritto mio papà per mia mamma. Nell’etichetta ci sarà anche il testo del brano e sarà bellissimo“. La Rodriguez ne è sicura, convinta che i nuovi vestiti piaceranno molto alle donne che hanno le curve.

I tre fratelli Rodriguez hanno già presentato Hinnominate primavera estate 2023, hanno anche proposto la linea Kids; per i costumi Me Fui hanno finalmente pensato anche alle donne che indossano taglie anche un po’ più grandi delle loro. Sta per arrivare adesso Mar de Margaritas e non ci resta che scoprire come saranno questi vestiti col bustino che toglieranno una taglia a tutte.

Tutti e tre ammettono che non è semplice lavorare con loro ma che tra loro non litigano mai, magari con gli altri collaboratori sì ma Belen, Cecilia e Jeremias vanno molto d’accordo.