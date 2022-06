Gli auguri di Miriana Trevisan al suo Nicola: “Ora sei un gigante e vuoi difendermi”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 Miriana Trevisan si è fatta conoscere sicuramente dal pubblico meno giovane che non l’aveva vista nel suo periodo d’oro in tv. E si è fatta conoscere anche come mamma, una mamma legatissima a suo figlio Nicola. E oggi, che il piccolo ometto fa il compleanno ( festeggiato il 15 giugno 2022), non poteva non arrivare un dolcissimo messaggio sui social da parte di mamma Miriana. Qualche settimana fa, l’ex valletta di Mike Buongiorno aveva raccontato che, dopo tutti quei mesi trascorsi nella casa del GF VIP, non era stato facile per lei, riprendere in mano le redini del rapporto con Nicola. Il ragazzo infatti era abituato ad avere dei nuovi punti di riferimento, visto che lei era mancata per così tanto tempo. Pian piano però le cose sono andate nella giusta direzione e i due adesso, hanno ritrovato quel rapporto speciale mamma-figlio, che li ha sempre contraddistinti.

I dolci auguri di Miriana Trevisan per il suo Nicola nel giorno del compleanno

Poche ore fa, postando delle dolci foto sui social, la Trevisan ha voluto fare degli auguri speciali a suo figlio. Le parole per Nicola: “Auguriiiii amore grande. Oggi porto in giro con me il ricordo del battito del tuo cuore la prima volta che me lo fecero ascoltare. Feci un sussulto, era veloce, forte. Era reale. Presi conoscenza della bellezza dell’amore incondizionato. Non dovevo prometterete amore era tutto ed è, per sempre. Un legame al di là delle parole…“.

E ancora: “Ps :Piccolo Buddha?!?! Ora sei gigante. Ora vuoi proteggermi. Ho ascoltato sai?! Quando scherzando dicevi: “Non toccate mia madre neanche per scherzo”. È vero. Le posizioni si spostano. Ora sei gigante, vuoi difendermi. Vuoi il Tuo tempo con gli amici. Ascolto, amore mio, ascolto

mentre cresci,meravigliandomi sempre. Io ci sono e ci sarò sempre. Ti amo…. Infinito. Mamma .2