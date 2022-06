Dayane Mello in caserma per denunciare: “Sto prendendo provvedimenti”

Questa mattina Dayane Mello ha postato in rete delle stories in cui si mostra davanti a una caserma dei Carabinieri . Non è molto chiaro quello che sta succedendo, la modella infatti negli ultimi giorni si era mostrata serena in vacanza tra impegni di lavoro e mare ma a quanto pare, ha dovuto prendere una decisione molto importante e andare dai Carabinieri per presentare una denuncia. Lo ha spiegato la stessa Dayane questa mattina dal suo profilo instagram. Come spesso succede però la Mello, che non ha molta padronanza della lingua italiana, non ha ben approfondito quello che sta succedendo. In una prima storia ha ringraziato tutti i fan che la sostengono da tempo e che le stanno sempre vicino, spiegando che li porta sempre nel suo cuore. Poi ha aggiunto che sta per presentare una denuncia per tutelare la sua persona.

Dayane Mello in caserma, che cosa sta succedendo?

In un italiano non troppo comprensibile, la Mello ha ringraziato i suoi fan che sono stati per lei sempre una sorta di scudo, aiutandola moltissimo in diverse situazioni, mettendo anche a tacere tante insinuazioni che sono state fatte sul suo conto ( si riferisce forse a quello che è successo quando stava partecipando a un reality in Brasile?). Se è vero che molti fan sono al suo fianco, è anche vero che molte altre persone hanno reso la vita di Dayane, come lei spiega, un inferno per questo ha deciso di denunciare. “Devo denunciare delle persone che continuano a fare lettere e cattiveria su di me” ha spiegato Dayane nelle sue storie. Poi ha aggiunto: “Sto prendendo dei provvedimenti”. E in un’altra storia ha spiegato che si tratta di provvedimenti contro persone che invadono la sua sfera personale.