Ema Stokholma mette la sveglia per ricordarsi di mangiare, da sempre è sotto peso

Sa di essere molto magra, ad Ema Stokholma evidentemente lo ripetono anche spesso ma confessa che lei si dimenticherebbe di mangiare se non mettesse la sveglia. Racconta che mangiare è la cosa che più rimanda nella vita, è inappetente e preferirebbe fare altro nelle ore dei pasti. L’inappetenza ce l’ha da sempre, da quando era bambina, e chi conosce la sua storia comprende bene il suo problema. Ema Stokholma spiega infatti che diventa sempre più un problema, il suo essere sempre sotto peso, rimandare il momento del cibo, non le fa bene. Ha voglia di prendersi cura del suo corpo e per farlo mette la sveglia. E’ ovviamente stanca Ema di leggere o ascoltare commenti e consigli sul suo corpo ed è su Instagram che arriva il suo sfogo.

Ema Stokholma il disturbo legato all’alimentazione è l’inappetenza

Non ha fame, non mangerebbe mai, le manca l’appetito. Nelle storie di Instagram racconta che è così da quando era bambina e che non la colpiscono i commenti sulla sua magrezza, anche se è stufa perché dicono sempre tutti la stessa cosa.

“Inappetenza significa che posso tranquillamente scordarmi di mangiare per più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame, soprattutto se lavoro molto o sono in viaggio” ha spiegato. Vorrebbe un metodo per avere fame, è da tempo che cerca di risolvere. E’ in analisi da anni ma è sotto peso da sempre, niente l’aiuta ma vuole stare bene.

“Premetto che vado anche in analisi da diversi anni. Intanto sono sotto peso da sempre e questo non mi sta più bene, voglio prendermi cura del mio corpo e dosare bene le energie che non mangiando non riesco a gestire”. Ema ha 38 anni, ammette che da sempre si deve sforzare di pensare al cibo, mette la sveglia per ricordarsi che è ora di mangiare, per ritagliarsi del tempo per farlo. “L’unico periodo della mia vita in cui ho avuto sempre fame e mangiato davvero tanto è stato quando ho partecipato a Pechino Express. Assurdo”.