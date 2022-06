Come sta Antonella Clerici? “Riposo, tisane e medicine”

Quando ha condiviso con tutti che aveva preso il covid Antonella Clerici ha mostrato solo la foto dei suoi piedi distesa sul letto, non stava benissimo. Poi ha mostrato la sua gioia scrivendo che E’ sempre mezzogiorno tornava il 12 settembre confermando in modo ufficiale la notizia che già tutti conoscevano. Infine, ha voluto rassicurare tutti mostrando anche il suo volto. Antonella Clerici è sempre sdraiata a letto, certo non è sempre quella la sua posizione, ma è a riposo. Sorridente come sempre e con i suoi primi piani in selfie per niente perfetti e di una semplicità disarmante ha ribadito che lei il covid l’ha schivato per anni ma ha anche ribadito che è sicura che prima o poi lo prendono tutti o quasi tutti. Così è toccato anche e lei e in un momento che non l’ha sorpresa.

Come sta Antonella Clerici con il covid?

E’ passato qualche giorno da quando ha saputo di essere positiva al covid, per la Clerici i sintomi ci sono ma sembrano quelli di una brutta influenza. Infatti, si sta riprendendo grazie al riposo, alle tisane e alle medicine. Le tisane sono quelle che preferisce meno ma evidentemente le fanno bene.

Ha dovuto saltare la presentazione dei palinsesti è forse è questo che le è dispiaciuto di più, oltre allo stop forzato mentre fuori c’è sole e voglia di vacanze. “L’ho schivato per 3 anni… ma prima o poi… perché appena smetto di lavorare mi rilasso e in genere mi ammalo… Stasera niente palinsesti Rai ma riposo, tisane e medicine. Ma sono forte e in recupero. Grazie a tutti”.

E’ forte e in recupero scrive la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno spiegando che non è una passeggiata il covid se arriva non asintomatico.

Come lei in questi giorni anche Luisanna Messeri è a letto con il covid. La maestra in cucina toscana un po’ più arrabbiata perché non ha potuto festeggiare il suo compleanno con i figli, ma presto passerà per entrambe.