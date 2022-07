Federica Panicucci alle Maldive con i figli, Marco questa volta resta a casa

Aperitivi, pranzi, cene, giornate di sole, tuffi, nuotate e un pieno d’amore per Federica Panicucci che è in vacanza alle Maldive ma questa volta con lei non c’è Marco Bacini ma ci sono i suoi figli. Da qualche giorno la conduttrice di Mattino Cinque mostra il suo ritorno nel paradiso. Alle Maldive c’è stata più volte, sola con il suo compagno o tutti insieme, con Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta. Il primogenito da pochi giorni ha compiuto 15 anni e una favolosa vacanza con la mamma è un gran regalo. L’estate 2022 è meravigliosa per Federica Panicucci che continua ad avere successo con il suo programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 ma che adesso è ovviamente in pausa estiva. In più dovrebbero esserci presto le nozze con Marco Bacini, ne parlano da tempo, il covid ha rimandato tutto e chissà che questo non sia il periodo giusto.

Federica Panicucci sempre bellissima in bikini

In bikini la Panicucci sembra una ragazzina, i capelli lunghissimi e biondi, il sorriso sempre presente. Della vacanza alle Maldive mostra un po’ alla volta ogni dettaglio e si scopre il resort che ha scelto, l’Emerald Maldives Resort & Spa che si trova sull’atollo Raa nella parte nord; è un’isola privata di venti ettari, un posto esclusivo, un vero paradiso. 120 ville e quasi la metà sono direttamente sull’acqua. La conduttrice ha scelto una villa meravigliosa sulla spiaggia con la piscina, nel villaggio c’è ogni comfort possibile. Per una villa sul mare, sei notti per due persone il prezzo si aggira su quasi 7mila euro, 10 mila con piscina. Mostra le serate con i suoi ragazzi, il relax e la felicità di dedicarsi per qualche giorno solo a loro due.

Federica non mostra mai il volto dei suoi figli ma si sentono le loro voci, pubblica i tuffi di Mattia che ha 15 anni ma sembra anche più grande della sua età. E’ così fiera di entrambi ed è sempre attenta a loro. Che la vacanza in tre alle Maldive anticipi il matrimonio e luna di miele con il suo Marco?