Alena Seredova spiega perché non segue Michelle Hunziker su Instagram

Come sempre Alena Seredova non si tira indietro quando i follower fanno domande un po’ scomode e questa volta ha risposto sul perché non segue Michelle Hunziker su Instagram. C’è qualche problema tra le due? Alena ha spiegato con sincerità il motivo e ha dato una visione ben diversa di ciò che in tanti magari potrebbero immaginare. Non c’è invidia e non c’è rivalità, Alena Seredova lo sottolinea, racconta che a lei piace quello che ha, non ha molto da raccontare ma spiega la sua motivazione. “Perché non seguo Michelle Hunziker? Non sono una persona invidiosa e mi piace quello che ho” poi la modella 44enne ha aggiunto che segue Aurora Ramazzotti: “Così non vale almeno 5 punti?”.

Alena Seredova ha poco interesse a seguire le vicende di chi conosce

Se molti seguono sui social la Hunziker per scoprire anche cosa fa nella vita, Alena Seredova confessa che non ha alcuna curiosità. Lei non ama seguire le vicende social di persone che conosce e con le quali ha avuto a che fare, tra queste c’è anche Michelle Hunziker. Quindi sembra non ci sia alcun problema tra loro.

Immaginiamo sia la verità perché di recente la Seredova ha anche risposto alle domande su Ilaria D’Amico, a chi le ha chiesto se i rapporti con lei sono migliorati. A qualcuno però il dubbio resta, è davvero strano il suo ragionamento. “Non seguo persone che sento al telefono o che ho incontrato o con cui abbiamo fatto cose assieme. Però seguo sua figlia… perciò… Così non vale, almeno 5 punti?”.

Come sempre tantissimi i complimenti per Alena che spesso si mostra senza un filo di trucco, magari a volte con la luce che non è perfetta, pronta a raccontarsi, a chiacchierare con i fan, a rispondere a domande varie. Michelle Hunziker avrà qualcosa da aggiungere?