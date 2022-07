Tinto ringrazia Antonella Clerici: “Le devo tantissimo”

Negli anni sono in tanti a ringraziare Antonella Clerici e questa volta è Tinto che desidera far sapere a tutti che le deve molto. Chef, conduttori, collaboratori e artisti, Antonella Clerici ha aiutato molti ad emergere notando per prima il talento, cercando di intuire la cosa giusta per loro. Tinto è in tv con Roberta Morise dal lunedì al venerdì con Camper, nell’orario che prima dell’estate è di Antonella Clerici e E’ sempre mezzogiorno. Il suo vero nome è Nicola Prudente, tutti lo conoscono con il suo nome d’arte; su Nuovo Tv il presentatore ha voluto ringraziare la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno perché ai tempi de La prova del cuoco è stata lei a volerlo in tv. “Le devo tantissimo” confida spiegando il motivo, svelando un po’ di cose che tutti ignorano.

L’intuizione di Antonella Clerici su Federico Quaranta e Tinto

“È stata lei a volere me e Federico Quaranta in tv nel suo programma. Secondo lei ci completavamo: io più allegro, lui più serio – e ha aggiunto – Apprezzo la sua capacità di entrare nelle case degli italiani con quel suo sorriso e la sua luce speciale negli occhi”.

Vorrebbe lavorare ancora con lei ma anche diventare come lei: “Vorrei essere la sua versione maschile e tornare a lavorare con lei”. Ha raccontato di aver ricevuto da lei tanti prima di iniziare la sua avventura su Rai 1 con Camper: “Mi ha detto di essere me stesso e che, giorno dopo giorno, avrei imparato sempre meglio la tecnica di un contenitore quotidiano”. E’ questa per Tinto è davvero la grande occasione dopo 20 anni di carriera. E’ la sua prima grande occasione e spera che il programma del mezzogiorno vada sempre meglio per poi lasciare il posto ancora una volta a settembre ad Antonella Clerici, sperando in una collaborazione con lei, in altri preziosi consigli.