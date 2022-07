Il pranzo e la merenda di Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna con le figlie

Mentre Aurora Ramazzotti non fa che mangiare pane carasau, Michelle Hunziker si gode un pranzo perfetto. Sono insieme in Sardegna, è arrivato il momento della vacanza in famiglia. Michelle Hunziker è partita con le tre figlie, con le piccole Sole e Celeste, con la primogenita Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerza. Colazioni, merende e cene sono sempre nei pensieri della showgirl e conduttrice, perché un momento per stare tutti insieme, perché è una vera golosa. Tanto sport, tanto mare, relax, integratori e vitamine della sua linea che continua a suggerire ma poi la domenica a pranzo cosa mangia? In tavola il pane carasau non manca, il luogo è perfetto e poi arriva un antipasto con base di finocchi crudi e conditi, del tonno, e un favoloso primo piatto, gli adorati spaghetti con le vongole.

Michelle Hunziker felice in Sardegna con le sue figlie

Terminato il lavoro sta passando da un posto all’altro dell’Italia e con tutte le persone che ama: le amiche, il nuovo compagno, le figlie. Ha bisogno di drenare Michelle, ammette che le sue giornate la gonfiano un po’ ma lei la ritenzione idrica la combatte ogni giorno con i suoi prodotti Goovi.

“Mmmmm pranzetto super” commenta tra le storie di Instagram mentre mostra cosa hanno appena portato in tavola. La mattina la colazione dolce che piace a tutti, poi la merenda con toast al prosciutto e formaggio e tanta frutta ma tutto facendo in modo di non esagerare.

Mare, famiglia e poi ci sono anche i ricordi. Michelle condivide sui social una foto del 2022, era sul palco del Festivalbar per condurre la storica manifestazione con Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Venti anni fa: “No, vabbè…”.

L’estate è appena iniziata e il gossip attende le presentazioni ufficiali, l’arrivo di Giovanni Angiolini. Chissà se la coppia prima o poi darà l’atteso annuncio.