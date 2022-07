Veronica Cozzani felice con Belen e Cecilia: la famiglia è di nuovo riunita

Sono tutti di nuovo insieme come tanto tempo fa, la famiglia Rodriguez è di nuovo in vacanza insieme, ancora una volta ad Albarella ma questa volta è tutto diverso. Stefano De Martino continua a proteggere la sua famiglia e nel momento in cui il gossip ha iniziato a parlare di crisi ha pubblicato la prima foto di Belen. Sono felici, tutti insieme, non c’è più alcun dubbio. E’ sull’isola che Belen ha scoperto da poco che sono tornati tutti ed è da tempo che non accadeva. Veronica Cozzani posa felice con le sue figlie, Cecilia e Belen, si intravede Santiago ma ovviamente ci sono anche la piccola Luna, Stefano De Martino, Gustavo Rodriguez e Ignazio Moser. Presto arriverà di certo anche Jeremias con la sua fidanzata. Sono tutti più saggi, più maturi e pronti ad andare avanti, questa volta per sempre.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno mai smesso di amarsi

E’ questa la verità ma prima non la conoscevano, adesso dopo errori, colpi di testa e litigi sono di nuovo una famiglia. In passato Cecilia Rodriguez non vedeva di buon occhio il ritorno di Stefano De Martino, aveva ragione perché finì per la seconda volta. Adesso c’è qualcosa di diverso. Per questo sono tutti in vacanza insieme, sereni.

In passato il gossip ha indicato più volte i genitori di Belen come in parte responsabili dei loro problemi perché troppo presenti. Non era così e non è così. I nonni sono dei baby sitter perfetti e continuano a dimostrarlo. Gustavo Rodriguez ha da poco superato un problema di salute importante, un’operazione che gli ha salvato la vita. L’estate è appena iniziata e il principio sembra perfetto.

Non è semplice far parte di una famiglia allargata e per Belen Rodriguez non è semplice avere due figli da due padri diversi. E’ stata sincera ma ha trovato un equilibrio, quello dell’amore vero.