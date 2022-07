Mara Venier: “Evito le situazioni che possono mettermi a disagio”

Gli ospiti di Domenica In che incontrano Mara Venier e si lasciano intervistare sono sempre a loro agio, un gran pregio da parte della conduttrice ma a Tv Sorrisi e Canzoni spiega cosa mette a disagio lei. Ancora una volta Mara Venier si racconta e alla domanda se è facile metterla a disagio risponde che è facilissimo. Quindi, come evita l’imbarazzo? Semplice, evita del tutto le situazioni e le persone che potrebbero metterla a disagio. La conduttrice sceglie, seleziona, ammette che alla sua età può permettersi di farlo così come più volte ha detto che può permettersi di dire di tutto. “Alla mia età possono permettermi di stare alla larga da chi non mi piace”.

Mara Venier su Tv Sorrisi e Canzoni

Ancora un’altra copertina dedicata alla padrona di casa di Domenica In, ancora curiosità e vita privata da confidare ma a piccole dosi. “Amo circondarmi solo di persone che mi vogliono bene”. Ed è in base a questo che sceglie anche i suoi ospiti ma alla fine anche chi non la conosce si innamora di lei, accade sempre così nelle sue puntate.

Non andrà in pensione, è chiara fino al limite: “Col cavolo che vado in pensione” e ha aggiunto che non ha nulla in contrario contro il riposo dopo una vita di lavoro perché sa che non potrà stare in tv fino a 80 anni ma solo fino a quando lo vorrà il pubblico. Nessuna nuova idea per la prossima edizione di Domenica In: “Squadra che vince non si cambia e andiamo avanti così, nello stesso modo”.

E sulla scelta dei collaboratori confessa: “Da loro pretendo moltissimo, ma mi sento capita, ormai tra noi basta uno sguardo. Io non voglio fenomeni del momento, di quelli diffido, voglio i miei sempre gli stessi, perché sono umani, sono campioni di umanità”.