Che spettacolo Michele Hunziker al mare con le figlie

Michelle Hunziker è in vacanza con le figlie, in Sardegna, ovviamente le foto che non scatta lei le pubblica il gossip. E’ la rivista Chi che delizia chi è sotto l’ombrellone con le bellissime foto di Michelle e le sue figlie. Sono partite già da qualche giorno e con loro c’è l’unico maschio della famiglia, Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti. Non potrebbe esserci nessun altro, meno che mai Tommaso Trussardi o Giovanni Angiolini, mentre i fan continuano a sognare l’arrivo di Eros Ramazzotti. Con il cantante un amore che dopo tanto dolore è diventata una bellissima amicizia; con Trussardi forse non va benissimo. Per Giovanni Angiolini in famiglia è ancora troppo presto, Michelle Hunziker non ne parla, tutti sanno che stanno insieme ma adesso è la vacanza della sua famiglia, delle sue figlie.

Aurora, Sole, Celeste e Michelle Hunziker bellissime in Sardegna

Bagni di sole e mare, giochi, coccole, non si fermano mai. Sole e Celeste hanno bisogno di continue attenzioni e anche Goffredo Cerza come sempre fa di tutto per le sorelline della sua fidanzata. Sono tutti insieme a Poro Cervo e la rivista di gossip di Alfonso Signorini pubblica le foto che sembrano scattate su un set dove tutto sembra perfetto.

Tutte bellissime, costumi perfetti, capelli bagnati ma mai fuori posto e tantissimi baci per Celeste, la più piccola, e giochi da fare con lei. La più affettuosa è Aurora, il più paziente è Goffredo, la vacanza è perfetta. Michelle Hunziker ha ritrovato da tempo la sua allegria ma è anche sempre più soddisfatta dei suoi prodotti Goovi che continua a pubblicizzare aggiungendo sempre nuovi arrivi. Li sperimenta su se stessa, dalle creme agli integratori, ma anche il make up e adesso sono in arrivo le proteine. Sempre più entusiasta di essere imprenditrice e di consigliare il suo marchio a tutte.