Elisa Isoardi felicemente single: “Sto bene così”

Si gode le ultime settimane di relax prima di tornare a lavoro visto che per tutta la stagione televisiva Elisa Isoardi sarà impegnata con il suo nuovo programma che arriverà a settembre su Rai 2. Vorrei dirti che è il titolo del nuovo format con cui Rai 2 cercherà di conquistare i telespettatori presenti a casa domenica pomeriggio. Ed Elisa Isoardi è felicissima di tornare in onda, dopo due anni di stop. Nella sua ultima intervista per Tv, sorrisi e canzoni, parla anche della sua vita sentimentale. Oggi è single ed è felice così!

Elisa Isoardi single: un’altra estate solitaria per la conduttrice

Nell’intervista fatta a Elisa, le viene chiesto se, alla vigilia dei suoi 40 anni, non ci siano familiari che le continuino a chiedere se e quando si sposerà. La risposta della conduttrice è decisa: “No! Nel 2022 essere donne non significa fare figli e avere accanto una persona. L’importante è sentirsi realizzate ed essere serene. Mia madre mi ha sempre detto di dare priorità al lavoro e non al matrimonio.”

Per restare in tema poi, le si chiede se in questi anni, visto che aveva meno impegni lavorativi, ha approfittato per dedicarsi alla vita privata. La Isoardi ha commentato: “Non capisco la domanda, cioè il nesso tra lavoro e vita sentimentale. In questo periodo ho continuato a fare esattamente ogni cosa, anzi lo stop mi è anche giovato perché ho imparato a scandire il tempo.”

E ancora: “ La verità? Da sola stavo prima e da sola sono ora. Se dovessi incontrare un uomo con il quale c’è un rispetto reciproco in termini di libertà e onestà intellettuale, ben venga. Ma vivo bene anche così.”

Niente uomini quindi nella vita di Elisa che al momento si concentra con il suo nuovo programma e pensa all’estate in montagna, con la sua dolce mamma ai fornelli!