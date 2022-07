Rosita Celentano con e senza filtro: “Regalatevi una vecchiaia senza unghie finte”

Rosita Celentano è tra le poche donne famose che non ha paura di mostrare la sua età ma su Instagram va oltre e provoca tutte le altre. Consiglia a tutte le donne di regalarsi una vecchiaia serena, di essere capace di invecchiare senza unghie finte, che definisce volgari, senza extension che crede siano ridicole, senza le labbra a canotto che la fanno inorridire. Forse la cosa giusta sta sempre nel mezzo e non è detto che Rosita Celentano possegga tutta la sapienza del mondo. Senza dubbio c’è chi esagera ma se chi lo fa si sente bene con quella esagerazione che vede allo specchio ben venga. Magari tante altre donne fanno o faranno come la figlia di Adriano Celentano e invecchieranno bene, felici e nel modo più naturale possibile e altre ancora capiranno che il troppo non è mai un bel vedere.

Rosita Celentano fiera di sapere invecchiare si mostra senza ritocchi

“Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa (come mi dice un caro amico)…saper invecchiare ci porta inevitabilmente a nutrire le cose giuste del nostro sentiero. Io amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido sù, ogni volta di più” scrive la Celentano. “E poi è inebriante sapere che stai facendo la cosa giusta, per te e per chi ti vive – quindi consiglia – fatevi un regalo davvero importante; regalatevi una vecchiaia serena, lontana da unghie finte (volgari!), da extention (ridicole), da labbra a canotto e così via”.

Si definisce una vecchia signora, ovviamente è ironica, l’ha scritto, ma ha 57 anni e non sono poi così tanti per arrendersi alle rughe e ai capelli bianchi.

Il messaggio però è arrivato, è vero che in giro ci sono tante fotocopie e volti che hanno perso gran parte della loro bellezza con i vari ritocchi. Rostita Celentano pubblica una foto con il filtro e sembra ancora una ragazza, poi la realtà, bellissima con i suoi 57 anni.