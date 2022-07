Laura Chiatti il party stile hippie per i 40 anni e l’amore per Marco Bocci

Solo oggi Laura Chiatti ha pubblicato le foto della festa di compleanno che come sempre ha organizzato in gran stile. La rivista Chi regala la copertina alla splendida attrice, con lei c’è la sua famiglia, Marco Bocci e i bellissimi Pablo ed Enea. Il grazie a tutti per la splendida giornata che Laura Chiatti ha voluto ispirandosi alla cultura hippie degli anni ’60 che lei adora. Al traguardo dei 40 anni arriva un vero primo bilancio della vita vissuta e la Chiatti non si tira indietro, al settimanale di gossip conferma che il bilancio è positivo, che rifarebbe tutto. Quel tutto è anche nel coloratissimo party organizzato con la famiglia, con gli amici. Tutto rose e fiori per lei?

Laura Chiatti: sempre tutto perfetto nella sua vita?

“Rifarei tutto quello che ho fatto. Sono libera. Ho sempre scelto in base a quello che sentivo mio. Ho un marito fantastico e due figli meravigliosi” ha confidato a Chi ma ha anche aggiunto che imprevisti, lavoro e altro possono sempre creare dei problemi in famiglia, nella coppia. “Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. Ed è così che arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”.

Tutto superato con il dialogo, confrontandosi perché è facile amare quando tutto va bene. “E’ nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”. E’ Marco Bocci il suo regalo più grande, a tenerli uniti anche e sempre la passione. I figli la vera felicità.