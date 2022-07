Giulia de Lellis e la battaglia contro l’acne: “Non accettarsi è normale ma passerà”

A due anni di distanza, Giulia de Lellis riprende una immagine che mostra il suo volto ricoperto di acne e lancia un forte messaggio a chi la segue e ha il suo stesso problema

Sul suo profilo social, poche ore fa, Giulia de Lellis, ha deciso di postare tre immagini che la ritraggono. In una delle tre foto la vediamo impeccabile con un makeup da urlo, con un filtro usato alla perfezione. Nella seconda è bellissima al naturale: si mostra senza filtri, senza trucco. E poi nella terza foto mostra la sua pelle, una immagine di circa 2 anni fa quando stava combattendo contro la sua ance. Non è la prima volta che l’influencer affronta questo argomento, anzi. Negli ultimi anni ha più volte parlato con chi la segue delle cure che sta facendo per combattere contro questo problema. Tante volte ha fallito, tante volte la sua pelle l’ha fatta arrabbiare. Oggi è più serena, e anche questo le fa bene, e vuole parlare con chi la segue di quello che si prova, quando si affronta il momento più buio. Già perchè è facile dire che bisogna accettarsi ma, quando hai il voto tutto rosso, pieno di brufoli, con tanto pus, con un dolore lancinante sulle guance, bhè le cose cambiano e solo chi lo affronta, sa quello che si passa. “Posso essere felice dei progressi della mia pelle? Si E voglio condividerli con voi ” ha scritto Giulia de Lellis sulla sua pagina instagram.

Giulia de Lellis e il messaggio a chi come lei soffre di acne



Guardando indietro nel tempo, a quella immagine di due anni fa, la De Lellis, commenta: “Non ho molte foto di me in quel periodo… Non mi sentivo a mio agio, quelle che ho le modificavo con ogni tipo di filtro, levigavo le infiammazioni ecc… Insomma, non è stato semplice per me uscire allo scoperto, ma questo lo sapete già.“

Il messaggio per le ragazze e i ragazzi che la seguono: “Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo ! È normale. Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo !Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. Se non vi riuscite a vedervi bell* è normale. Se non vi riuscite a toccarvi perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi…“.

Poi ha continuato: “Perché vi diranno che passerà. Vi diranno che siete bell* anche così, che bisogna accettarsi, accarezzarsi… Vedersi meravigliosi ecc ecc… e si è vero pure questo ma… Quando uno ci sta dentro prova e sente tutt’altro. Bhe sappiate che quel tutt’altro è NORMALE, e passerà. Ma per farlo passare bisogna attraversarlo!“.

E ha concluso: “Quindi accettatevi si, ma se in qualsiasi momento della vostra vita non ci riuscite: è NORMALE. Forse prima di accettare se stessi bisognerebbe accettare questo senza prenderci in giro .”