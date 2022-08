Orietta Berti tra insonnia e dieta svela cosa fa di notte e quanti chili ha perso

Orietta Berti è a dieta da settimane e soffre di insonnia da sempre. Quanti chili ha perso?

Orietta Berti si prepara per il GF Vip, sarà opinionista accanto a Sonia Bruganelli, entusiasta come sempre e con tanta energia nonostante l’insonnia di cui soffre da sempre. E’ a dieta da settimane e a Tv Sorrisi e Canzoni confida quanti chili ha perso e quanti ne vorrebbe perdere. Per il momento Orietta Berti non sta realizzando il suo desiderio di dimagrire ma almeno cerca di sfruttare nel modo giusto la sua insonnia. Cosa fa Orietta Berti quando non riesce a dormire? La cantante lo racconta al settimanale, spiega cosa fa di solito perché dorme davvero solo 2 o 3 e ha quindi del tempo da impiegare, spesso fa il bucato di notte.

La dieta di Orietta Berti

“Magari di notte nelle prossime settimane studierò le schede dei concorrenti del “GF Vip” ma al momento, guardo i vecchi film. L’altra mattina alle cinque davano “Il Casanova” di Federico Fellini. Un capolavoro. Così sono andata a svegliare Osvaldo per fargli vedere quella scena stupenda con tanti lampadari”.

Il desiderio di Orietta Berti è di perdere 9 chili, un regalo che vorrebbe per i suoi 80 anni, ma la dieta non sta andando bene: “Sono a dieta da settimane, ma non ne ho ancora perso neanche uno” chissà se ci riuscirà prima dell’inizio del Grande Fratello Vip.

La cantante non andrà in vacanza questa estate: “Per me la vacanza è stare a casa, curare il mio giardino, le spese… devo fare rifornimento di calze e cosmetici per l’autunno. Passeremo qualche giorno in famiglia, con le mie nipotine”.

I figli di Orietta sono molto contenti del suo ritorno a Mediaset ma Otis l’ha già avvisata c he non potrà accompagnarla sempre a Roma, pe via delle bambine: “Pazienza, c’è il treno ad alta velocità. Parto lunedì, martedì rientro e poi venerdì torno giù per la seconda puntata settimanale”. Complimenti per l’energia Orietta!