Stefano de Martino positivo al covid: nessun commento sui social

Stefano de Martino avrebbe il covid ma il conduttore non ha commentato sui social l'indiscrezione trapelata

Ferie in qualche modo rovinate per Stefano de Martino che si stava godendo in compagnia di Belen e del piccolo Santiago, i meritati giorni di relax in vista dei prossimi impegni di lavoro. Ieri infatti è arrivata la notizia della sua positività al covid 19. Lo avevamo lasciato felice e sereno correre in bici e divertirsi sulle giostre con Belen Rodriguez e Santiago ma a quanto pare, nelle ultime ore, qualcosa è cambiato. Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Stefano non sono arrivate dai social, come spesso succede in questi casi, ma dalla “cronaca” mondana. Il motivo? Il conduttore avrebbe dovuto presenziare a un evento nel ruolo di dj ma ha dovuto disdire il suo impegno. Stefano de Martino avrebbe dovuto animare il premio The Alessandro Nomellini awards 2022, evento organizzato nella nota discoteca di Forte dei Marmi. E visto che all’ultimo momento ha dovuto rinunciare, è trapelata la notizia della sua positività al covid 19. Poche settimane fa era stata Belen a raccontare che la sua assenza sui social era stata causata dalla malattia. La show girl aveva infatti rivelato di esser stata molto male a causa del covid e di aver preferito quindi staccare dai social, senza dare troppe spiegazioni anche per questo, in attesa di guarire e stare meglio.

Stefano de Martino positivo al covid 19

Dopo la notizia, che si è diffusa nella tarda serata di ieri, Stefano de Martino ha preferito non commentare. Dai social nessuna conferma o smentita a quanto si è detto e scritto. Ma tutti hanno notato che, proprio come era successo a Belen, nelle ultime 48 ore De Martino ha staccato sui social. Molto attiva invece Belen che però non ha commentato quanto accaduto e si è limitata a mostrare sui social foto e video che non riguardano il suo compagno. Probabilmente Stefano è stato costretto, come succede in questi casi, a isolarsi. Gli auguriamo di guarire il prima possibile e di tornare a godersi i giorno di ferie prime di riprendere con gli impegni lavorativi. Il conduttore infatti, sempre più volto di Rai 2, tornerà in onda con Stasera tutto è possibile e anche nella seconda serata della rete con il suo Bar Stella. Non solo, debutterà con un nuovo show dal titolo Sing, Sing, Sing.