Belen: “Ho avuto il covid ed è stato davvero pesante”

Mentre molti pensavano che Belen Rodriguez fosse lontana dai social per problemi con Stefano De Martino lei spiega che ha avuto il covid. Belen ha avuto il covid e confida che è stato pesante, che è stata male davvero, che è per questo che era assente dai social. Ha atteso di rimettersi del tutto prima di parlarne su Instagram, ha atteso di tornare al lavoro con le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales per Canale 5. Belen Rodriguez è in camerino con i suoi assistenti, deve fare alcune storie, poi sarà pronta per lo studio di Tu si que vales, truccata, pettinata ma ancora con l’accappatoio bianco. E’ il momento giusto per raccontare che è stata male, che come molti in questo periodo ha avuto il covid e che anche lei ha avuto dei sintomi pesanti.

Belen racconta del covid

“Ho fatto un bel covid per quello sono sparita ma sono sana e salva. E’ stato pesante, devo dire che me lo sono preso proprio brutto e per questo sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto come al solito ma non me ne importa niente. Sono contenta, molto contenta” ha spiegato pochi minuti fa. Tutto passato e lo racconta in questi minuti dopo il suo arrivo a Roma per registrare il programma di Maria De Filippi che vedremo in onda nei prossimi mesi.

Appena si è ripresa dal Covid e ha potuto abbracciare tutta la sua famiglia, i piccoli Santiago e Luna Marì, Stefano De Martino ha pubblicato la prima foto di sua moglie. Non era un modo per smentire la presunta crisi, era evidentemente la voglia di dirle che la ama e che quello appena trascorso è stato un periodo difficile. Belen ha avuto il covid come molti in questo periodo.