Serena Bortone in vacanza alle Baleari corre al compleanno della zia a Policastro

Serena Bortone è capace di godere di ogni istante di questa estate, dalle vacanze alle Baleari alla festa di compleanno di zia Carmela

Dopo le divertenti vacanze a Ibiza Serena Bortone è arrivata nel suo amato Cilento in tempo per festeggiare il compleanno della zia. Una serie di foto dolcissime di zia e nipote e la conduttrice di Oggi è un altro giorno sorride felice accanto a zia Carmela: “Con la mia dolce e rocciosa zia Carmela che oggi compie 97 anni” poi le foto della festa organizzata per lei dai nipoti. Una giornata bellissima da passare in famiglia, a Policastro. Serena Bortone sempre così attenta quando è in diretta su Rai 1 con il suo pubblico e i suoi ospiti, sempre precisa su ogni informazione che legge o ricorda, ha di certo stupito i fan mostrando la sua vacanza alle Baleari. Momenti in cui si è lasciata andare all’allegria e godendo di ogni istante girando di continuo, passando prima anche in Turchia, a Istanbul, una città che adora da anni.

Serena Bortone che vacanze questa estate 2022

A Formentera il vero divertimento e Serena Bortone ha scelto solo e sempre le sue amiche, tutte pronte ad esplorare spiagge e locali dell’isola, drink, bagni di sole e meravigliosi tramonti, per la conduttrice Rai non c’è stato un attimo di pausa. Bellissima con il suo kimono utilizzato sia in barca che per la festa di compleanno di zia Carmela. Chissà se nel suo ritorno in tv a settembre con il seguitissimo Oggi è un altro giorno ci racconterà un po’ dei suoi viaggi, delle amiche, delle giornate serene in famiglia.

Nello studio di Rai 1 troverà di certo gli affetti stabili che danno una marca in più al programma. Non si sa ancora chi ci sarà, se sono stati tutti confermati o se qualcuno lascerà il posto a delle new entry. Intanto, l’estate è ancora lunga e Serena Bortone non ha voglia di fermarsi, pronta a ricaricarsi prima della lunga stagione televisiva.