Elena Santarelli compleanno a Venezia: “A voi il calcolo dei mie anni”

Elena Santarelli ha festeggiato il compleanno a Venezia, non dice gli anni ma lascia un calcolo molto semplice

Quanti anni ha Elena Santarelli? L’età di una donna non si rivela e la splendida Santarelli che ha appena festeggiato il compleanno non lo dice ma lascia un calcolo semplice da fare. Bellissima ma non le piacciono i compleanni, gli auguri, le feste che le ricordano il tempo che passa; lo rivela la sua amica Flora Canto mentre ridendo le fa gli auguri di buon compleanno. Elena Santarelli ha scelto Venezia per le ultime vacanze di questa estate 2022 ed è nella romantica città che ha soffiato le candeline sulla sua dolce torta. Niente numero ma il suo nome con le lettere colorate e un cuoricino. Ha festeggiato con le per persone più importanti, la sua famiglia, Bernardo Corradi, Jack e la piccola di casa, Greta.

Una giornata speciale per il compleanno di Elena Santarelli

Con il marito e i figli si è goduto qualche giorno a Venezia tra palazzi storici e romanticismo, poi la visita a Murano e Burano, un giro in gondola e al museo, poi tutti insieme in pasticceria per festeggiare con una torta meringata. Al mattino la gioia di Elena Santarelli che beve il suo caffè indossando la camicia di suo marito. Sembra una diva di altri tempi: “Oggi è un nuovo giorno. Le piccole cose che ritroviamo ogni mattina hanno il profumo della vita”. Non ha bisogno di dire altro, respira a pieni polmoni tutto il bello che la vita oggi le offre dopo avere attraversato l’inferno con la malattia di suo figlio Giacomo.

“18/08/2022 io sono nata il 18/08/81 a voi il calcolo molto facile! Grazie di cuore a tutti, agli amici, alla mia mia famiglia e agli amici virtuali” scrive mentre ringrazia tutti per gli auguri. Non vorrebbe dire la sua età, superati i 40 anni preferirebbe non contarli più. Ha appena compiuto 41 anni, un’età meravigliosa.