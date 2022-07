Elena Santarelli felice a Formentera, bellissima in bikini

Elena Santarelli in vacanza a Formentera con Corradi e i figli, bellissima in bikini

E’ l’estate più bella per Elena Santarelli e Bernardo Corradi, sono in vacanza nella loro amata Formentera dove da anni trascorrono parte dell’estate ma questo 2022 è speciale. La rivista Chi pubblica le foto della loro famiglia, Elena Santarelli come sempre è meravigliosa in bikini ma ha anche la consapevolezza di avere una gran fortuna, avere tutto l’amore del mondo. Grata alla vita perché i suoi figli sono con lei. Giacomo ha superato il cancro, insieme hanno affrontato il periodo più terribile, è andata bene e non si sono persi, nonostante l’incubo, il dolore, la disperazione, oggi sono più forti che mai. In questi giorni Jack ha festeggiato 13 anni, commoventi gli auguri della Santarelli al suo bambino che sta crescendo. Gli ha preparato una colazione deliziosa per gli auguri poi una festa nel giardino di casa.

Elena Santarelli bellissima a Formentera

A Formentera Elena e Bernardo Corradi se la spassano, sono sempre più innamorati. Sono sposati dal 2014 ma stanno insieme dal 2006 e si amano come il primo giorno, forse di più. Anche durante la vacanza alle Baleari non mancano le risate in spiaggia, i giochi con i figli Giacomo e Greta, i momenti di complicità tra loro che restano una delle coppie più belle. La modella e conduttrice in bikini sfoggia il fisico scolpito, ha imparato a convivere cone le critiche costanti di chi le dice che è troppo magra e che dovrebbe mangiare di più. Ha spiegato più volte che lei mangia e mangia sano ma soprattutto nei periodi di stress non mette peso.

La Santarelli e Corradi scoprono i paparazzi che un attimo dopo li immortalano in un momento di allegria in famiglia, sorridono felici. Poi le posta tutto sui social, tutto l’amore con le persone che desidera avere sempre accanto, la sua famiglia.