Giulia Belmonte si mostra allo specchio a 5 giorni dal parto

Giulia Belmonte, la compagna di Stash, in un video allo specchio a 5 giorni dal parto

Sono passati solo 5 giorni dal parto e Giulia Belmonte allo specchio mostra il suo corpo senza pancione. La compagna di Stash riuscirà ad evitare le critiche per essersi mostrata già quasi in forma perfetta in così breve tempo dopo la nascita della seconda figlia? Giulia Belmonte è in pantaloncini e canotta, mentre riprende la sua immagine riflessa allo specchio si gira e mostra il profilo, commenta: “5 giorni dal parto e mi manca già il pancione”. Dolcissime le sue parole, era in uno stato di estasi durante la gravidanza, cosa non comune a tutte le mamme in dolce attesa. Alla compagna di Stash però non avere più il pancione rattrista. La piccola Imagine è nata il 14 agosto, la coppia ha già subito un gran numero di battutine per il nome scelto per la secondogenita ma non c’è dubbio che sia davvero molto originale, un nome che rappresenta la forza, la speranza.

Le emozioni di Giulia Belmonte a casa con la piccola Imagine

“Vi giuro che non riesco a spiegare a parole cosa provo in questo momento, il mio cuore scoppia d’amore” ha commentato in queste ore la bellissima Giulia postando tra le storie di Instagram una foto con le sue due bambine distese su di lei.

Anche Stash prima che nascesse Imagine aveva confidato il suo pensiero sul pancione della sua Giulia, pensando già alla nostalgia di non accarezzarlo. Pensieri teneri profondi quelli del cantante, perché in genere i papà non hanno questo legame così forte con il pancione. Ed invece per Stash era una dolce dipendenza, la stessa che adesso la sua compagna ha voluto condividere con i follower.

In ogni caso Giulia Belmonte è davvero bellissima nel video, è importante, se possibile, riuscire a restare in forma, non prendere troppi chili durante la gravidanza, lei ci è riuscita, il messaggio potrebbe essere anche questo.