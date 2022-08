Alex Britti papà single, è finita da tempo con la sua compagna

Alex Britti smentisce il matrimonio, con l'ex compagna gli accordi per il figlio

Alex Britti non è sposato e smentisce il matrimonio con la sua ex compagna, la madre di suo figlio. Il cantante e chitarrista non ha mai messo la fede al dito, ribadisce che è un papà single e al Corriere della Sera spiega come divide al meglio il tempo per suo figlio grazie agli accordi con la mamma del piccolo. Alex Britti e la mamma di suo figlio si sono lasciati da tempo, quando Edoardo aveva solo due anni, adesso ne ha cinque. Una storia d’amore finita tre anni fa e sembra non ci sia un’altra donna così importante nella sua vita ma ci sono solo la musica e suo figlio. Il bambino sta con lui 15 giorni al mese, gli altri 15 con la mamma, è un papà molto presente ma di certo non è come vivere insieme tutti i giorni dell’anno. Sono dolcissime le loro foto insieme sui social.

Alex Britti e la vita da papà single

Lo spiega sul Corriere della Sera, confida che non ha mai pensato alle nozze. “Mai messo la fede. Ci siamo lasciati quando Edo aveva due anni, ora ne ha cinque. È un bimbo sereno, vive metà mese con me e l’altra metà con la mamma”.

Alex Britti racconta le loro giornate, la loro vita insieme: “Lo lavo, lo vesto, ci chiacchiero, lo porto a scuola, gli ho pure insegnato a nuotare. Giochiamo: pallone, racchettoni, le lotte con i Pokémon, andiamo a cercare i ragni in giardino”.

Edoardo prima sembrava molto vicino alla musica: “A due o tre anni mi chiedeva sempre la chitarra, ora non più. Però canta bene, è intonato e conosce tutte le sigle dei cartoni animati. Se da grande volesse suonare, core de papà, per me sarebbe una gioia”. Poi Britti si racconta, parla della sua infanzia, della adolescenza, la passione per la musica e la scarsa voglia di andare a scuola: “Mi hanno cacciato un mese prima della fine dell’anno: ero un pischelletto sveglio, con un capoccione di capelli lunghi e ricci, il motorino e l’inseparabile chitarra. La mattina manco entravo… organizzavo gitarelle con le ragazze. Era una scusa per non lavorare”.