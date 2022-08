La figlia di Guendalina Tavassi partecipa a Miss Italia, ha un sogno da realizzare

La bellissima figlia di Guendalina Tavassi è arrivata alle semifinali di Miss Italia. Gaia sogna la corona di reginetta di bellezza

Piena di orgoglio Guendalina Tavassi pubblica il video di sua figlia Gaia mentre in passerella sfila per accedere a Miss Italia. Gaia Nicolini è la bellissima, primogenita di Guendalina Tavassi ha da poco compiuto 18 anni, è nata quando l’ex gieffina ed ex naufraga era solo una ragazzina, aveva solo 17 anni. Hanno in comune lo stesso sogno, quello di diventare famose nel mondo dello spettacolo e Gaia parte dalle selezioni regionali di Miss Italia, ovviamente selezioni che si sono svolte nel Lazio. La figlia di Guendalina Tavassi ha superato un altro step e adesso l’attende un altro concorso di bellezza. Altri giudizi per le semifinali e il suo sogno sarà ancora più vicino alla realizzazione. “Sei bellissima amore mio” ha commentato sui social la Tavassi mostrando la foto di sua figlia Gaia in costume rosso.

Gaia Nicolini così simile a mamma Guendalina Tavassi

Alta, longilinea, così simile alla mamma com’è oggi con qualche ritocchino. Le idee di Gaia sono già ben chiare e magari davvero arriverà alla finale di Miss Italia. Magari quest’anno Miss Italia potremo vederla in tv e in gran stile come un tempo.

Di sua figlia Guendalina Tavassi ha sempre parlato con gli occhi pieni di emozione, anche se non è stato semplice per loro due. Tutto passato, sono cresciute insieme e oggi sono più unite che mai, ognuna fa il tifo per l’altra. Per lei la Tavassi ha anche lasciato L’Isola dei famosi, evitando di proseguire il gioco, anche perché c’era la festa dei 18 anni da organizzare e lei non poteva mancare, non sarebbe mancata per nulla al mondo.

Sentiremo ancora parlare di Gaia? Ha tutte le carte in regola per sfilare con le altre aspiranti Miss Italia, magari la vedremo davvero con la corona e lo scettro, per poi spiccare il volo come hanno fatto tante altre ex Miss dimostrando non solo di essere belle ma anche piene di talento.