Aurora Ramazzotti incinta? Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti forse nonni a gennaio 2023

Aurora Ramazzotti sarebbe incinta secondo il rumor di un noto settimanale italiano. Sarà vero?

Una bella e grande novità starebbe arrivando in casa di Aurora Ramazzotti. Stando ad un rumor in edicola nel prossimo numero del settimanale Chi, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sarebbe in dolce attesa. Il pettegolezzo che il magazine lancia in esclusiva sarebbe il proseguo di un precedente rumor già raccontato mesi fa proprio sullo stesso settimanale che però all’epoca dei fatti fu smettito dalla stessa influencer attraverso il sul suo profilo TikTok. Ora, invece, arriva la contro smentita…

Difatti, qualche settimana fa apparirono online delle foto in cui mamma Michelle era stata beccata in una farmacia in Sardegna ad acquistare un test di gravidanza. Le prove fotografiche fecero scoppiare il gossip di una possibile nuova gravidanza della conduttrice di origini svizzere. In realtà, stando a Chi, quell’acquisto non era per lei ma per la figlia Aurora, che era assieme a lei.

Aurora Ramazzotti incinta? Il gossip e i primi dettagli

Come dicevamo, il pettegolezzo sull’insolito acquisto di un test di gravidanza fu inizialmente smentito dalla stessa Aurora Ramazzotti sul suo profilo Tik Tok: “Ma no, non sono incinta” – esclamò in un video – “È solo pancia perché… mi piace mangiare!“. Ma adesso arriva una ironica contro-smentita dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

E sul web già ci si prepara a calcolare il mese del parto. Molti sostengono che Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio il prossimo gennaio 2023. Sarà vero? Se così fosse il papà di questo bebè sarà il compagno di Aurora, Goffredo Cerza: 26enne, di origini romane, laureato in Ingegneria Elettrica nonché business analyst.

In attesa di avere una conferma ufficiale – o quanto meno ufficiosa – sulla notizia in questione, sui profili social ufficiali di Aurora Ramazzotti, di mamma Michelle Hunziker e di papà Ero Ramazzotti al momento le bocche sono chiuse. Sarà un maschietto o una femminuccia? Le scommesse sono aperte…