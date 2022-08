Morgan al mare con la piccola Maria Eco papà tenero e coccolone

Morgan in versione inedita al mare con la piccola Maria Eco: papà coccolone e tenero, altro che ribelle

Siamo abituati a vedere poco Morgan nelle vesti di papà ed è per questo che il servizio della rivista Chi in edicola questa settimana sorprende per gli scatti pubblicati. Scatti che mostrano il cantante mentre coccola la sua terza figlia, la piccola Maria Eco. Foto di ordinaria amministrazione per un padre, verrebbe da dire, ma visto il passato di Morgan, e il suo rapporto con le altre due figlie, ci si stupisce nel vederlo così tenero al fianco della bambina. La rivista di Alfonso Signorini ha pubblicato nell’ultimo numero un intero servizio dedicato a Morgan. Il cantante è al mare ad Alba Adriatica con la sua terzogenita, Maria Eco, è un papà tenerissimo e premuroso. Il settimanale Chi l’ha paparazzato mentre sguazza in acqua con la bimba di due anni e mezzo, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo, e poi in spiaggia “armato” di secchiello e paletta. Tra l’altro un evento anche raro: quello di vedere Morgan in costume, non è capitato poi così tanto spesso in passato. Insieme a sua figlia il cantante sembra un altro: dismessi i panni dell’artista ribelle e arrabbiato che siamo abituati a vedere in tv e sui social, si scioglie in coccole e baci con la piccolina. Per una volta non si parla di lui per qualche polemica o per un merito artistico, ma solo per un piacevole lato della sua vita, quello da padre.

Morgan al mare con la piccola Maria Eco: le foto sulla rivista Chi

Rapporti abbastanza distesi anche con la sua ex compagna, almeno a giudicare da questi scatti postati sui social. Che il cantante abbia imparato dagli errori commessi in passato, visto che con le prime due figlie, non era andato tutto nel migliore dei modi.

Si era parlato qualche mese fa di crisi insanabile, tra Morgan e la sua ex compagna Alessandra Cataldo a qualche mese di distanza dalla nascita della loro figlia, e lui stesso aveva confermato: “Il mio lockdown? Nascono canzoni e finiscono amori”. Ma a quanto pare adesso le cose sono migliorate probabilmente anche per amore della piccola; mamma e papà, insieme in spiaggia insieme alla bambina, sembrano aver ritrovato la serenità. Sarà finito l’amore ma c’è sicuramente il bene che i due si vogliono, anche perchè prima di concepire la piccola, erano comunque grandi amici.