Federico Fashion Style a due giorni dall’operazione: liposuzione e addominoplastica

A due giorni dall'operazione Federico Fashion Style si mostra sui social e spiega come sta

E’ tornato a casa Federico Fashion Style dopo l’operazione chirurgica alla quale ha deciso di sottoporsi per eliminare della pelle in eccesso che nel corso degli anni, dopo un dimagrimento importante, aveva accumulato. E come promesso, ha raccontato ai suoi follower, oltre un milione di fan su instagram, come sta procedendo il suo percorso di riabilitazione. Precisa subito che sta bene e che sta andando tutto nel migliore dei modi, soprattutto psicologicamente, avendo fatto una cosa che da tempo desiderava, ha un nuovo equilibrio. Ribadisce che il suo bisogno era fisico ma anche mentale e che si è trattato non solo di qualcosa di chirurgico ma di un intervento necessario perchè ha provato in tutti i modi a risolvere sena l’operazione ma non ce l’ha fatta. “Devo dire che un po’ fa male, è normale, ma passerà” ha spiegato Federico Lauri sui social.

Federico Fashion Style a casa dopo addominoplastica

Il parrucchiere dei vip spiega di aver fatto una liposuzione per rimodellare l’addome e anche una addominoplastica. Nelle sue storie poi ha spiegato di aver pensato molto se farlo o meno ma fidandosi del medico al quale ha deciso di affidarsi, alla fine ha scelto di sottoporsi a questa operazione e tutto è andato nel migliore dei modi. “Mi ha dato serenità, il mio chirurgo mi ha tenuto la mano sin dall’inizio, anche in sala operatoria fino a quanto non mi sono addormentato” ha detto il Fashion Style raccontando la sua esperienza visto che tanti follower gli avevano chiesto maggiori dettagli sull’operazione. Adesso è chiaramente curioso di vedere il risultato, perchè per il momento ci sono ancora le bende e non si può scoprire materialmente, come sono cambiate le cose. “Ho visto solo una cosa questa mattina perchè come vedete ho la guaina ma sono veramente contento” ha continuato il parrucchiere sui social. A prendersi cura di Federico adesso c’è la sua piccola principessa che lo coccola, portandogli anche il caffè a letto!