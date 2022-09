Il figlio di Caterina Balivo è partito e lei confessa che è una mamma appiccicosa

Sofferenza per Caterina Balivo che ha visto suo figlio Guido Alberto partire da solo per la prima volta

Sveglia all’alba questa mattina per Caterina Balivo perché suo figlio Guido Alberto è partito, lei lo ha accompagnato al pullman con gli altri bambini, tutti impegnati per le gare nazionali di canoa. Caterina Balivo lo racconta mentre fa colazione, confessa le emozioni che ha vissuto e sta vivendo e non manca anche un po’ di ironia nei confronti di chi non saluta. Alle 7 del mattino la conduttrice fa sapere che il suo amore è partito e che lei cerca di riprendersi guardando il cielo azzurro. Tutti pensano sia partito suo marito, Guido Mara Brera, invece è partito il primogenito. Ha dieci anni, è ancora piccolo ma soprattutto è piccolo per lei. Tornata a casa Caterina Balivo confida che sarebbe salita sul pullman con lui pronta a stargli sempre accanto, ad accompagnarlo ovunque.

Il triste buongiorno di Caterina Balivo

Fa colazione, prepara la tisana, prende una fetta biscottata, bellissima come sempre ma triste. Sincera svela che è la prima partenza di suo figlio e che lei è una mamma appiccicosa. Pensa che lo siano anche le altre mamme ma che tutte cercano di non apparire ansiose e preoccupate, si danno un tono. Anche lei questa mattina ha deciso di apparire distaccata come le altre e ha salutato suo figlio da lontano.

Poi arriva quella che sembra una frecciatina alle altre mamme: racconta che Guido Alberto le ha detto che lei saluta sempre tutti quando arriva e magari potrebbe evitare. “Amore di mamma il saluto è dell’angelo ma pare che sia una cosa fuori moda…”. Così senza peli sulla lingua ha detto la sua e avrebbe voluto dirla anche sulla proposta di matrimonio di ieri sul red carpet del festival di Venezia ma il suo telefonino si è impallato e la Balivo l’ha preso come un segnale, quindi tace, ma di certo non per molto tempo.