Belen Rodriguez furiosa in aeroporto chiama la polizia per “difendersi” dai paparazzi

Belen furiosa in aeroporto con i paparazzi? Le indiscrezioni

Se si guardano le storie sui social di Belen Rodriguez, quello che la conduttrice ha raccontato, è un pomeriggio tranquillo insieme alla sua piccola Luna Marì. In viaggio insieme in aereo per poi raggiungere una meta magica. Eppure, secondo quanto racconta PipolGossip, all’aeroporto di Milano-Linate sarebbe successo ben altro. Tra Belen e i paparazzi infatti ci sarebbe stata una vera e propria discussione, finita con l’intervento della polizia. La Rodriguez infatti, stanca di essere fotografata, avrebbe chiesto ai paparazzi di smetterla, di evitare di farle delle foto, anche convinta che in aeroporto non si potessero scattare. Che poi bisogna dirlo, la bella argentina aveva pubblicato tutto sulla sua pagina instagram, cosa ci fosse da fotografare, resta un mistero! Ma i paparazzi chiaramente fanno il loro lavoro e hanno deciso che Belen, da sola con sua figlia, era un soggetto interessante e hanno continuato a scattare. La Rodriguez, avrebbe prima chiesto aiuto alle assistenti di volo che però hanno potuto fare ben poco per Belen. Poi avrebbe deciso di chiamare la polizia. Belen infatti era convinta che i paparazzi non potessero fare delle foto in aeroporto e ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Belen litiga con i paparazzi in aeroporto

I fotografi hanno fatto notare a Belen che stava prendendo un granchio e che loro stavano solo lavorando, secondo quello che la legge consente di fare. E in effetti, all’arrivo della polizia, la Rodriguez avrebbe scoperto che le foto in aeroporto si possono scattare. Per cui le forze dell’ordine non hanno potuto aiutare Belen, alla quale non è rimasto che attendere con pazienza il suo volo mentre i fotografi continuavano a fare il loro lavoro.

La Rodriguez al momento non ha commentato questa notizia e non ha quindi spiegato come mai, lei che è così abituata a essere perennemente inseguita e fotografata, proprio ieri si è molto innervosita con i paparazzi.