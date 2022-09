Cecilia Rodriguez segue una dieta specifica: “Devo guarire”

Cecilia Rodriguez deve seguire una dieta, è fondamentale per la sua salute

Cecilia Rodriguez non sta benissimo, niente di grave ma da un po’ di tempo lamenta qualche problema di salute. E’ per questo che confida che si è messa a dieta, sta seguendo una giusta alimentazione. Cecilia Rodriguez non ha alcuna necessità di dimagrire, non è per questo che è a dieta, spiega che deve guarire e ovviamente l’alimentazione è il primo passo. Non specifica di quale malessere soffra ma si tratta di problemi gastro intestinali. Di recente ha anche rinunciato ad eventi importanti a cui teneva in modo particolare; ha lasciato andare da solo Ignazio Moser restando triste a casa. Forse non era un virus intestinale ma un problemino che ha bisogno di più cure e attenzioni ma di certo risolvibile. Una piccola pausa per la sorella di Belen Rodriguez ma non rinuncia a tutto, solo ad alcuni eventi.

Cecilia Rodriguez a casa di Belen per la festa di compleanno

Anche per il compleanno di Belen ha magari mangiato pietanze leggere, coccolata di sicuro dalla mamma. Problemi comuni a molte persone ma c’è chi ha pensato che Cecilia Rodruguez fosse incinta, che nausee e problemi allo stomaco fossero solo un dolce sintomi della gravidanza. Non sembra ci sia nessun bebè in arrivo e infatti sui social lei ha fatto sapere ai suoi follower che sta seguendo una dieta specifica.

“Sono ufficialmente a dieta, ma non una dieta per dimagrire, una dieta per guarire”, ha spiegato Rodriguez. “Come avete visto nelle scorse settimane, non sono stata bene. È arrivato il momento che io mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica: sarò brava, farò la brava”. Problemi gastro intestinali che l’avevano bloccato, così fastidiosi e dolorosi da essere invalidanti. Deve anche prepararsi per il ritorno in tv accanto al fidanzato Ignazio Moser. Confermati di nuovo alla conduzione di Ex on the Beach sono entrambi felici e magari entrambi a dieta.