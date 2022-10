Manila Nazzaro mostra la sua festa di compleanno con amici vip e vipponi

Manila Nazzaro ha organizzato la sua festa di compleanno invitando vip e gipponi ma non tutti

Ieri sera Manila Nazzaro ha festeggiato il suo compleanno con tanti amici vip e vipponi. Poco fa sui social ha pubblicato foto, video, storie che racconta la sua serata speciale. Ovviamente accanto a lei c’erano i due figli e Lorenzo Amoruso. Una buona dose di filtri che, per sua ammissione, non mancano mai e Amoruso appare così giovane che si fa fatica a riconoscerlo. Gli auguri degli assenti hanno riempito il post di ringraziamenti di Manila Nazzaro, che mostra chi ha voluto alla sua festa di compleanno. Lei come sempre bellissima e come sempre circondata dalle amiche più care, dai collaboratori ma anche dagli ex coinquilini del GF Vip.

La festa di compleanno di Manila Nazzaro

“Grazie alle bellissime persone che siete e all’affetto con cui mi avete circondato nel giorno del mio compleanno. Grazie a tutti voi per i bellissimi messaggi e video creati per me. Sono grata a ognuno di voi e alla vita…” scrive l’ex Miss Italia pubblicando gli scatti più belli del suo party.

45 anni e una vita che adesso adora, mamma di Francesco Pio 16 anni, Nicolas 11 anni, nati dal matrimonio con l’ex Francesco Cozza. Felice e innamorata di Lorenzo Amoruso, insieme hanno superato più di un dolore e anche qualche piccola crisi.

All’appuntamento non sono mancate due delle sorelle Selassié, Lulù e Jessica, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ma erano presenti ovviamente anche Angela Melillo, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Valeria Graci, Barbara Foria, Valeria Marini e Beppe Convertini, a cui Manila Nazzaro è legata da tempo.

Una festa semplice che è piaciuta molto alle sue invitate; tutto nello stile di Manila Nazzaro e con le immancabili foto tradizionali davanti alla torta di compleanno. Il brindisi con la sua famiglia e le candeline su cui soffiare per esprimere ancora altri desideri. Mancavano tanti vipponi, chissà se Manila non li ha invitati o avevano altri impegni.