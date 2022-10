Ilary Blasi si diverte e poi si becca una multa

Ad Ilary Blasi è costato un po' caro il video contro Francesco Totti ma lei firma la multa e non perde la calma

E’ costato un po’ caro ad Ilary Blasi lo scherzetto fatto a Francesco Totti. Ricordate il video della conduttrice davanti alle vetrine del negozio Rolex? In quella occasione Ilary Blasi prendeva in giro il suo ex marito ma si difendeva anche dall’accusa di avergli portato via tutti i suoi preziosi orologi, tutta la collezione, comprese le garanzie. Dopo tutte quelle risate ad Ilary Blasi è toccata una bella multa. Non è la prima volta che un vip parcheggiata al centro di Roma dove i divieti sono ovunque, questa volta è toccato a lei. La polizia l’ha beccata ma soprattutto l’hanno beccata i paparazzi. E’ ancora una volta la rivista Chi a pubblicare questa settimana le foto del momento imbarazzante. Ilary Blasi è in compagnia di un’amica, magari il video da postare per taggare Francesco Totti è un bel piano già organizzato, parcheggiano e poi accade il seguito.

Ilary Blasi multata dopo il video di fronte al negozio Rolex

Se prima ha riso Ilary adesso ride Totti, il pubblico sfoglia i giornali di gossip e la soap prosegue. Domani c’è l’udienza in tribunale, sembra sia stata la conduttrice a citarlo perché lui gli avrebbe sottratto borse e scarpe griffate. Lasciamo da parte il processo e seguiamo i paparazzi di Alfonso Signorini. C’erano anche loro mentre Ilary Blasi rideva dopo aver fatto il video per prendere in giro l’ex marito ma dopo la gran soddisfazione, che ha fatto ridere un po’ tutti, è arrivata la multa per sosta vietata.

Questa volta la Blasi ci fa ridere un po’ meno ma anche lei in quel momento ha perso il sorriso anche se la sua espressione è rimasta serena anche dopo la brutta figura, anche dopo il verbale dei vigili urbani. Ha firmato, si è rimessa in macchina e con l’amica Alessia Solidani è andata via pregustando il momento in cui Totti avrebbe visto l’ormai famosi video.