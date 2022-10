Ilary Blasi al circo mostra tutto il suo coraggio

Ilary Blasi si è esibita al circo mentre Totti era con Noemi a Monaco

Prima abbiamo visto Francesco Totti e Noemi Bocchi allo stadio insieme e poi Ilary Blasi al circo. Totti con la nuova compagna ha fatto il suo primo ingresso ufficiale nel suo mondo, il calcio, ma non ha mostrato nulla sui social, tutto è stato svelato dalla tv che ha ripreso la coppia allo stadio. Ilary Blasi si è invece divertita al circo a Roma, ha seguito lo spettacolo con sua figlia Isabel, con la sorella Silvia e un’amica. Al circo in prima fila non si sono divertite solo le bambine ma anche la conduttrice che si è resa protagonista di un numero in cui ha potuto mostrare il suo coraggio. Ilary Blasi al circo si è fidata dell’artista che l’ha invitata a sdraiarsi a terra mentre lui, Jonathan Rossi, spaventava tutti tranne lei. L’occasione per una divertente domenica pomeriggio è stata la XIII edizione dell’International Circus festival of Italy a Latina.

Ilary Blasi coinvolta nello spettacolo dall’acrobata in bicicletta

L’acrobata ha invitato la conduttrice a sdraiarsi a terra e lei non ha battuto ciglio ogni volta che Rossi le passava sul corpo e sul volto con la sua bici. La più felice di tutti come sempre la piccola Isabel Totti, entusiasta del circo, dello spettacolo della sua mamma.

Tutto ciò che riguarda l’ex coppia continua ad essere oggetto di interesse per il gossip. Ilary è sempre più presente sui social ma lei è anche una influencer. Totti lavora molto meno sui social, mostra poco della sua vita privata ma quel che poco che lascia intravedere scatena ogni volta i follower e non solo.

Lui ha già una nuova vita, Ilary Blasi si mostra sempre con i figli, con la sua famiglia, con gli amici, non lascia spazio ad ulteriori insinuazioni ma sembra divertirsi molto adesso che è libera, come ieri al circo con la sua bambina.