Ilary Blasi abbracciata alla sua Isabel ma come è andata in tribunale?

Prima udienza in tribunale per Blasi e Totti ed ecco come è andata e cosa ha chiesto Ilary

Il 14 ottobre 2022 era un giorno atteso non solo da Totti e Ilary Blasi per la prima udienza in tribunale ma anche dal gossip che continua a seguire la loro separazione. Totti e Ilary danno modo di spettegolare, arrivano sempre nuovi dettagli, dai social o da chi magari inventa qualche retroscena inesistente. Le prime storie social di Francesco Totti e Noemi Bocchi, la dedica dell’ex calciatore al figlio Cristian e poi c’è la Blasi che non ha mai smesso di mostrarsi su Instagram, anzi è sempre più attiva. Ieri, alla vigilia della prima udienza al tribunale civile di Roma la conduttrice si è dedicata alla sua bambina e poi agli amici. Un pomeriggio con sua figlia Isabel che adora pattinare e da lì arriva lo scatto di madre e figlia abbracciate. Poi la serata di Ilary Blasi con gli amici e gli inevitabili brand.

La prima udienza del caso Totti – Blasi

In aula non erano presenti né Ilary né Francesco ma la conferma è che è andata in scena la prima udienza di quella che qualcuno definisce “la guerra del guardaroba”. E’ Ilary Blasi che ha presentato ricorso un mese fa per riavere tutte le sue scarpe, alcuni gioielli e le sue borse, rivuole tutto indietro dal suo ex marito. In udienza c’erano solo i loro rispettivi legali; sono gli avvocati che hanno incontrato il giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del Tribunale di Roma. Era ovvio che i due ex lasciassero tutto nelle loro mani.

Una discussione di poco più di un’ora e le due squadre di avvocati hanno lascialo la palazzina di viale Giulio Cesare. Il magistrato si è riservato di decidere se aprire una istruttoria ed eventualmente ascoltare i testimoni dei coniugi o mantenere in un unico giudizio le domande di reintegro nel possesso dei beni di entrambi. Non è ancora stata fissata la data della prossima udienza. C’è un dettaglio importante che potrebbe interessare i lettori curiosi; in questo tipo di causa non è necessario dimostrare chi ha comprato gli oggetti ma solo chi li usava.

Totti aveva ammesso di avere portato via alla madre dei suoi figli i preziosi accessori ma solo come ripicca perché Ilary gli aveva portato via Rolex del valore di 700mila euro.