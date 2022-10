Aurora Ramazzotti, tutto ben organizzato nella cabina armadio nella nuova casa

Per Aurora Ramazzotti la nuova cabina armadio è una gran soddisfazione

Dopo il trasloco nella nuova casa Aurora Ramazzotti continua a sistemare gli scatoloni ma è soprattutto per la cabina armadio che ha bisogno di un aiuto. La 25enne è al quarto mese di gravidanza, non deve fare sforzi ma la realtà è che Aurora Ramazzotti avrebbe avuto bisogno di aiuto anche senza la dolce attesa. Così come per il trasloco e per sistemare tutti i vestiti, scarpe ed accessori negli scatoloni si è affidata ad un’esperta, la fondatrice dell’Armadio di Grace, lo stesso ha fatto per sistemare tutto nella nuova casa, nella nuova cabina armadio. Aurora non ha ancora mostrato il suo nuovo nido, desidera farlo quando sarà tutto pronto o quasi. Mancano ancora un po’ di cose ma la soddisfazione di vedere i suoi vestiti in ordine perfetto tra cassetti e mensole le regala serenità e mostra il risultato alle sue follower.

Aurora Ramazzotti incinta vorrebbe tornare ad allenarsi

E’ all’esperta a cui si è rivolta ancora prima di traslocare che ha chiesto una consulenza anche per gli spazi della nuova casa. Erika Grazia Lombardo ha del tutto soddisfatto la figlia di Michelle Hunziker. La professional organizer ancora una volta ha riorganizzato tutto e dopo avere svuotato gli armadi di Aury l’ha aiutata nella scelta del cosa regalare e non portare nella nuova casa e come sistemare al meglio tutto il resto.

Le follower fanno notare che se Aurora ha preso tutto lo spazio nella cabina armadio non c’è posto per i vestiti di Goffredo Cerza. “Domanda lecita – risponde Aurora – In realtà Erika è stata utile ad ottimizzare tutti gli spazi disponibili in casa e gli abbiamo lasciato l’intero armadio nell’altra stanza. Ma addirittura un armadio intero mi sembra esagerato… sicuramente troverò il modo di colonizzare anche quello”.

Soddisfatta si riposa e attende la cena preparata dal suo compagno, felice pensa che vorrebbe tornare ad allenarsi perché nei primi tre mesi ha sospeso tutto, per paura e per malesseri vari. E’ tornata al nuoto, che non faceva delle medie, fa fatica ma piano piano arriverà a migliorare anche in questo sport. Si gode ogni istante e ogni novità, soprattutto il nuovo ordine, la casa così ben organizzata.